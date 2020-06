Mauricio Ochmann fue el que solicitó el divorcio a Aislinn Derbez ante la Corte de Estados Unidos

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann siguen dando pasos firmes en su separación, y a pocos días de darse a conocer que viven en casas distintas, ahora se ha revelado que el actor solicitó el divorcio a la también actriz ante la Corte de Estados Unidos.

En el documento mostrado por el programa Suelta la Sopa, el histrión confesó que el motivo de esta petición es debido a “diferencias irreconciliables”, además de darse a conocer que desde el pasado 10 de diciembre ya no tenían una relación sentimental.

De la misma forma, trascendió que Mauricio Ochmann pidió la custodia compartida de Kailani, hija que procreó con Aislinn Derbez, hija de Eugenio Derbez, además de solicitar que no se le imponga otorgar apoyo económico en favor de Aislinn, y que las deudas, así como bienes adquiridos dentro del matrimonio, sean repartidos de manera equitativa.

Cabe señalar que después del anuncio de su ruptura amorosa, ocurrida el pasado mes de marzo, la ahora ex pareja acordó que su prioridad sería el bienestar de su hija, Kailani, por lo cual siguen frecuentándose constantemente (Con información de Agencia México).

“Él está mejor sin esa chica caprichosa”

Usuarios de la cuenta oficial de Instagram del programa Suelta la Sopa no dejaron escapar la oportunidad para expresar sus puntos de vista sobre el inminente divorcio entre el actor Mauricio Ochmann y la también actriz Aislinn Derbez, hija de Eugenio Derbez.

“Yo me pregunto, ¿para qué se casan si al año o los dos años ya se están divorciando?”, “Ella es tóxica y no de las graciosas, es tóxica de las malas”, “Pienso que la vag… ya no le quedó igual y él buscó algo apretado”, “Yo pienso que ella nunca tomó en serio el haberse casado, la siento muy inmadura, él se ve mucho más centrado”.

En los últimos meses del 2019, se estrenó el reality show De viaje con los Derbez, donde los integrantes de esta familia, liderados por el actor Eugenio Derbez, compartieron algunos momentos íntimos de su viaje a Marruecos, pero también, los televidentes notaron varios aspectos interesantes, principalmente de Aislinn Derbez.

“En el reality que sacaron con Eugenio, se ve claramente que ella es una malcriada, mandona y una hija mimada, y como esposa, dejó mucho que desear. Dios tiene algo mejor para él, es mi pensar”.

Por otro lado, una internauta se le fue con todo a la hija de Eugenio Derbez y se puso de lado del actor Mauricio Ochmann: “Él esta mejor sin esta chica caprichosa y maleducada. No se merece a Mauricio, él va a encontrar una mujer buena y amorosa que necesita”.

Alguien más lanzó una teoría al aire: “Ésta (Aislinn Derbez) hasta lo hizo salir (a Mauricio Ochmann) de la serie de narcos donde trabajaba, este muchacho diciendo que era mal ejemplo para la hija para después botarlo”.

