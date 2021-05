“Al rato que no le parezca al niño Johnny va a haber drama”, “No, pues qué rápido se enamoró, no pues wow”, “Todos dicen lo mismo, a ver cuánto dura el amor”, “Al rato que te humille y te recuerde que el amor de su vida es Ángel del Villar. Esa tipa no le tiene respeto a nadie”.

La cuenta de Instagram de Chica picosa retomó un video que el fotógrafo compartió en sus historias, donde queda más que evidente que entre él y Chiquis Rivera existe un romance , por l0 que los usuarios no tardaron en hacer sus comentarios.

Aunque ella ha sido muy discreta en sus redes sociales y en sus declaraciones a la prensa, el nuevo novio de la hija de Jenni Rivera no se aguantó las ganas y compartió una imagen en sus redes sociales que dio mucho de qué hablar. Antes ya había dado más señales que ahora se confirman.

Se dice que Jenicka fue la encargada de presentar a la pareja, por lo que el fotógrafo le agradeció en una de sus historias de Instagram. Los usuarios siguieron haciéndose presentes con sus comentarios: “A ver si Jenicka no se enreda con el Emilio, ya ven que esa familia es muy compartida”, “Y Jenicka y eso que Emilio la tiene muy abrazada, ¿qué ped…?” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

Minutos antes de que Chiquis Rivera subiera al escenario, Emilio le dio un tierno beso con lo que se confirma este romance, aunque cabe recordar que hasta el momento ella no ha hecho un pronunciamiento oficial en sus redes sociales.

“Esta con cualquiera se besa”, “Ay no, esa Chiquis parece chiquilla de 20 años”, “A ver cuánto dura”, “Ya es el segundo wey este año que sale besando esas jetas paseadas”, “Lo mismo pasó con Mr Tempo”, “Esperemos que esta vez si sea la buena”, se puede leer en más comentarios.

“Ahorita estoy divirtiéndome, estoy trabajando, estoy viviendo un momento muy hermoso, en el que estoy conociendo a ciertas personas. No puedo decir que es algo fijo, estoy viendo qué pasa. No hay prisa”, comentó recientemente la hija de Jenni Rivera.

“¿Si JLo puede por qué ella no?”

“Chica picosa” se dio vuelo compartiendo las fotografías de Emilio Sánchez, nuevo novio de Chiquis Rivera, y las opiniones de los usuarios parecía que no terminarían: “Por más que uno no quiera criticar, ella no ayuda en nada, la verdad, según seguía amando a Lorenzo y mira, ya lleva dos”.

“¿Si JLo puede por qué ella no? No saben que pasó en su matrimonio y muchos dicen que ella le falló a Lorenzo”, “Ay Dios mío, esta mujer no tiene llenadera”, “Así quería traer a Lorenzo, como perrito faldero, que bueno que se retiró de ella”.