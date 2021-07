“Pero a mí se me había ocurrido un nombre especial, ¿me dejarías que me llame Capri Blu?”, fue de esta manera que se supo el nombre que llevará la pequeña que no tarda en nacer. Pero a pesar de la emoción de sus compañeros, no todo salió como se esperaba, ya que hubo algunas críticas para el show.

Al estar viendo las imágenes de la hija de Chiquibaby, emitieron un audio que supuestamente era la pequeña hablando, en donde sorpresivamente reveló su nombre: “Por cierto la cigüeña me pregunta qué nombre tengo, seguro que has soñado con llamarme como la abuela, o alguna de tus estrellas favoritas de la tele”, se escuchó en el audio.

La vestimenta de Chiquibaby fue criticada Anteriormente Sthepanie la “Chiquibaby”, fue víctima de los duros comentarios que hacen los usuarios a través de mensajes de la fotografía que subió la página de ‘Hoy Día’ en donde sale acompañada de Adamari López, quien ya ha pasado por esa bochornosa situación, y está vez salió libre de las críticas de los internautas. En la imagen está la descripción de: “Ya queremos conocer a nuestra sobrina, @AdamariLópez no puede dejar de tocar la barriguita de @Chiquibabyla cuando la tiene cerca”, dónde las dos están sonriendo a la cámara y Adamari señala a Stephanie; la primera lleva un vestido con cuello polo, en tonos azules con detalles en negro y la segunda está con un pantalón ancho de tiro alto, el cual fue tema de debate. Archivado como: Chiquibaby revela nombre bebé.

El look de la polémica Al postear la imagen, que hasta le momento lleva más de 17,7 K, los internautas volcaron su atención en la imagen de la Chiquibaby, dejando en claro que esta vez no atinó en la vestimenta que traía puesta, lo que llevó a que la conductora prestara caso a los malas críticas. “No entiendo porque no usa ropa de embarazos”, “En verdad ,esa ropa esta feita, sin ánimo de criticar”, “Chiquis es la única embarazada que no usa ropa de embarazada y ella se ofende”, “Esa ropa no le luce bien a una mujer embarazada”, se lee en los comentarios de diferentes usuarios, en la mayoría son mujeres. Archivado como: Chiquibaby revela nombre bebé.

“Yo elegí lo que me puse” No pasó mucho tiempo cuando la conductora se hizo a notar en la publicación, al notar que el post estaba arrasando… pero en malos comentarios, por lo cual tuvo que intervenir Stephanie, dejando en claro que a ella no interesa lo que opinen de su ropa. “A ver, YO elegí lo que me puse, me sentí cómoda y es parte de la tendencia”, contestó la Chiquibaby, el comentario llegó a 134 me gusta en menos de 12 horas, generando que rápidamente surgieran las respuestas, entre las cuales destacaban: “tendencia o no, te ves ridícula! Definitivamente tus outfits no favorecen tu embarazo”, “la tendencia no es para todas, cómoda si pero, hay que aprender a vestir dependiendo el cuerpo estatura y embarazo”. Archivado como: Chiquibaby revela nombre bebé.