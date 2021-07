Después de darse a conocer que el hijo de la conductora de Despierta América Francisca Lachapel ya había nacido, trayendo consigo una inmensa felicidad entre sus compañeros de trabajo, quienes orgullosamente portaron la camisa de que ya eran tíos, a las pocas horas de esta noticia, Chiquibaby y Adamari López no se quisieron quedar atrás y anunciaron que el día de mañana dirán el nombre del bebé que espera Chiquibaby.

Tras el nacimiento del bebé de Francisca Lachapel que se dio a conocer en Despierta América, su competencia Hoy Día no se queda atrás y mediante sus redes sociales anuncian que el viernes revelarán el nombre de la bebé que está esperando Chiquibaby y los usuarios piden que por favor no la llame como Adamari López.

“Que sea un nombre lindo”, “tal vez una combinación entre Stephanie y Gerardo, ya diganloooo”, “bendiciones, que sea un nombre bello porque así será la beba y que sea un solo nombre y no dos”, “se ve muy linda con su embarazo”, “amén, muchas bendiciones y saludos”, “hermosa mujer Adamari, siempre tan linda y educada”.

“No, no le pongas Adamari, ya cansa”, le escriben a Chiquibaby

A pesar de que muchos usuarios pedían que Chiquibaby le pusiera el nombre de Adamari a su bebé, otros seguidores del programa no se mostraron muy convencidos al respecto, argumentando que “ya con una tenían suficiente”: “Ya sería demasiado, por favor, no creo que Chiquibaby ni siquiera esté pensando en ese nombre, con una es suficiente”.

“No, Adamari no”, “no, que no le ponga Adamari, se la va a pasar llorando toda la vida”, “Adamari no, ya ese nombre trae un karma”, “pero por qué le van a poner el nombre de ella, ¿quiere más fama o qué?”, “no, Adamari no, póngale un nombre bien hermoso, digno de una princesa”, “le hubiera puesto a la de ella su nombre, si tantas ganas tenía, el nombre de un bebé es exclusivamente decisión de los padres, que se baje de la nube”.