Las buenas noticias para fin de año, continúan. El IRS, dio a conocer que miles de estadounidenses tendrán la opción de obtener sus pagos adicionales pero la fecha límite ya se acerca y por ello, deberán tomar en cuenta que día es el último para reclamar sus fondos de estímulo y no quedarse sin el efectivo.

Las personas que son elegibles para obtener este cheque, tendrán dos semanas para obtener sus pagos adicionales. Una de las formas en como podrán asegurarse de obtener dicho pago es revisando la página del IRS, Get my Payment, donde aparecen las actualizaciones que hace el Servicio de Rentas Internas, para avisar sobre el envío del efectivo.

Las personas afortunadas en obtener un jugoso cheque, de hasta $1,400 dólares, so n aquellas que obtuvieron ingresos bajos en el 2020 que en el año 2019 , por ello podrán obtener el pago adicional si es que lo solicitan, informó The Sun. De acuerdo con el medio de comunicación, si la persona resulta ser acreedora de ese jugoso fondo de estímulo, podrá recibirlo antes del 31 de diciembre.

Cheque fecha límite: ¿Cómo saber si es beneficiado?

Aunque distintos medios han mencionado, que los impuestos que solicitó el IRS son obsoletos y sólo debería tomarse en cuenta uno de los ingresos que se registró por ello, se considera que el próximo año los impuestos que se registren sean los del 2020 y 2021. Hasta el momento, el IRS mencionó que aún no hay información sobre las posibles ayudas que lleguen el 2022.

Otra situación que debe tomarse en cuenta, es la forma en cómo se dará a conocer si la persona fue seleccionada en los pagos adicionales que se brindarán después del registro del 17 de diciembre. The Sun, mencionó que los ciudadanos que pueden verificar el estado de su cheque de estímulo usando la herramienta Get my Payment del IRS. Archivado como: Cheque fecha límite