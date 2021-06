Gobierno pagará rentas vencidas durante la pandemia, anuncia Newsom

Se agota el tiempo

Newson y los legisladores de California continúan discutiendo sobre el tema, aunque trabajan contrarreloj para encontrar una solución antes de la fecha de vencimiento de la medida de desalojo. Esto debido a que es poco probable que para el 30 de junio las personas ya tengan todo el dinero pendiente en mano.

“La expectativa de que la gente esté lista para pagar el alquiler el 1 de julio es totalmente injusta”, dijo Kelli Lloyd a The Associated Press. Esta madre soltera de 43 años, que no ha trabajado de forma estable desde marzo del año pasado, agregó que “el simple hecho de que el estado reabra sus actividades económicas no significa que la gente tenga de vuelta sus trabajos”.