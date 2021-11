Los residentes de California que son elegibles recibirán un nuevo impulso de efectivo esta semana como parte del plan de estímulo de Golden State del estado. Los pagos comenzaron a emitirse el 1 de noviembre, sin embargo muchos residentes no han recibido su pago aún. Esta ayuda económica forman parte de una segunda ronda de cheques que el estado está enviando a los ciudadanos de más bajos recursos.

California está enviando cheques de hasta 1,100 dólares a residentes elegibles al tiempo que la Cámara de Representantes aprobó el paquete de infraestructura de 1 billón de dólares. Las personas elegibles que no recibieron el pago la semana pasada deberían ver el dinero del estímulo estatal llamado Golden State esta semana.

¿El plan de infraestructura incluiría un cheque?

Después de que el pasado 5 de noviembre de 2021 la Cámara de Representantes aprobara el plan de infraestructura de 1 billón de dólares, muchos se preguntan si dentro de este paquete estaría incluido un cuarto cheque de estímulo para millones de estadounidenses que aún continúan batallando con las consecuencias económicas de la pandemia del COVID-19.

Sin embargo, la probabilidad de un cuarto estímulo federal no es tan alta, por lo menos no para 2021, ya que la Cámara de Representantes y el Senado tienen apenas más de dos semanas de sesión antes de que termine el año, informó The Sun. Archivado como: California cheque noviembre.