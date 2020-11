Originario de México, Chef Oropeza se integra a Un Nuevo Día

Con lo que no contaba, era que le darían la peor de las bienvenidas

Le dicen de todo por “culpa” del Chef James, quien fuera despedido del programa hace unas semanas

Vaya sorpresa se llevó el Chef Alfredo Oropeza en su primer día en el programa Un Nuevo Día de Telemundo, ya que le dieron la peor de las bienvenidas y todo por “culpa” del Chef James.

Cabe recordar que James Tahhan fue despedido del show matutino hace apenas unas semanas, a pesar de ser uno de los consentidos del público.

A través de las redes sociales de Un Nuevo Día, se informó que el Chef Oropeza se integraría al programa sin dar una fecha exacta, lo cual sucedió hoy, aunque no de la forma que todos hubieran querido.

Acompañado de La Chiquibaby y Adamari López, el Chef Oropeza aparece en una imagen que hasta el momento tiene más de 3 mil likes y que dice lo siguiente:

“¡Bienvenido a tu nueva casa! El Chef Oropeza se une a la familia de Un Nuevo Día y nosotros estamos felices de recibirlo”.

No pasó mucho tiempo para que los usuarios reaccionaran a esta noticia y se expresaron de diferentes maneras:

“Sacan a uno para poner a otro, wow, que profesionales en este show”, “Patéticos!!! Según sacaron a James por recorte de presupuesto, que bodrio de programa, lo peor es que la primera receta que le ponen a hacer es una infusión de jengibre”.

Por otra parte, alguien recordó a otras personalidades que ya no están en Un Nuevo Día: “Ya deberían cerrar el programa. Ni Rashel, ni Daniel Sarcos ni Chef James, ya no tienen vida”.

“Aburridísimo, no sé cómo despidieron a James”, “Como Chef James, no más ninguno para ese programa”, “Sacaron al Chef James para poner a otro, eso no se vale”, expresaron algunos usuarios.