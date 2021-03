Mientras una persona acusó a El Charro de querer sus likes “para monetizar todo”, una usuaria no se aguantó las ganas de confrontarlo y decirle lo siguiente: “Todavía tienes la mentalidad de poner estigmas a la mujer”, a lo que alguien más dijo: “Hoy en día , todos lo hacen…”.

Por su parte, una seguidora le mandó el siguiente mensaje luego de ver la fotografía que subió el charro mexicano: “El valor de una persona no se mide conforme a cuantos likes recibe. El valor se lo da uno mismo conforme a su amor propio. Entre más te ames y te aceptes tal como eres, así será el valor que te das, eso de que una persona con poca ropa recibe más likes, eso es morbosidad”.

Vaya que el cantante mexicano Erik Roberto, integrante de El Charro y La Mayrita, es experto en crear polémicas, pues no conforme con haber ‘ofendido’ a los hispanos, ahora es acusado por compartir una presunta foto sexista en su cuenta de Instagram.

Charro mexicano se dirige a su esposa como una “mujer jaladora y apoyadora”

Ese mismo día en el que subió una presunta foto sexista, el charro mexicano compartió un video en el que se observa a su esposa, La Mayrita, apoyándolo en labores de campo manejando a toda velocidad su camioneta: “Que chulada tener una mujer jaladora y apoyadora”, expresó.

“Ella estaba ocupada en su negocio y le pedí que me echara la mano, y a pesar de que nunca había hecho esto, la Mayris no se rajó y me apoyó. Gracias a su apoyo estoy donde estoy”, expresó Erik Roberto, quien felicitó a su esposa por su trabajo (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).