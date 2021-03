Mirian Zelaya, conocida como Lady Frijoles ¿presentó a su bebé?

Además de mostrar a su supuesto bebé, la hondureña exhibió sus pechos en un sensual vestido con escote transparente

La inmigrante que se hizo viral por rechazar un plato de frijoles apareció con sus otras hijas también

Mijos y mijas amigos de la CHACHA, bienvenidos al chisme de hoy y tiene que ver con un personaje que yo la verdad no tolero, pero que a mucha gente le interesa y le da curiosidad saber… ¿Les suena el nombre de Mirian Zelaya? No ¿verdad?, qué tal si la llamamos ‘Lady Frijoles’, ahí ya cambia la cosa y pues resulta que después de ser deportada y de participar en un programa de televisión, pues ahora es mamá y posiblemente presentó a su bebé en un sexy vestido con escote.

Esta mujercita se hizo viral desde que andaba como loca en la caravana de inmigrantes que se estacionó temporalmente en México y al darle de comer, rechazó un plato de frijoles muy indignada y se hizo viral por las críticas que recibió este esperpento de mujer, que ahora se las da de muy guapa y sexy según ella.

Ya ven que la hondureña Mirian Zelaya junto con su hermana Mirna llegaron a Estados Unidos, luego fueron metidas a la cárcel por pelearse con su inquilina y después ser deportadas a Honduras de nuevo y empezar o retomar la vida que no querían.

Mucho sueño americano pero nomás vinieron a hacer sus desastres acá a EEUU y pues ándale que me las devuelven y después se supo que la Lady Frijoles ya muy ‘refinada’ según ella estaría metida en un programa de televisión y pues poco le duro porque ahora se nos embarazó.

En una página de Instagram llamada ‘frijoleslady’, aparecen varias imágenes que son de la vida personal de la mijita esta en donde aparece en su casa, con amigos, con familia, pero también con quien posiblemente sea su pareja y justamente ahí casi me caigo cuando vi que presuntamente ya tuvo a su bebé.

En varias fotos aparece la Lady Frijoles sentada en un sillón rojo, muy maquillada y peinada y con un apretado vestido negro con un mega descarado escote transparente y sus frondosidades muy expuestas y supongo que hinchadas porque le va a dar pecho a su bebé.

La criaturita se ve hermoso mijos, aún no se dice si es o no su bebé, pero dado que son de las últimas fotos que se han subido y que ella ya no tiene la panza de embarazo pues es casi seguro que es el chamaquito que tuvo…

El bebecito con mucho pelaje, rosadito de su piel, con una boquita tierna y muy hermoso aparece mientras su mamá lo carga en sus brazos y ella muy de párpados rojos y labios de igual tono muy sexy y acorde a la ocasión de presentarlo, pero no fue lo único que subió mijos porque en otras fotos aparece la Mirian Zelaya con sus hijas… síganle leyendo.