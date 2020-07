Angélica María y Angélica Vale quedaron en ridículo por despreciar algo de su país México

Las dos famosas fueron exhibidas por ‘absurdas’ y ‘ridículas’ por lo que dijeron de una comida

Además se filtran evidencias que antes ellas mismas ‘sacaron provecho’ de lo que tanto desprecian

Mijas y mijos de LA CHACHA, bienvenidos sean a esta forma de recreación y veneno combinado con un rico desayuno de lo que quieran, pero hoy voy a desayunar menudo, de puro coraje, gracias a que estas dos mijitas la Angélica Vale y su mamá la Angélica María, se atrevieron a hacer una ‘aberración’ en un video diciendo una sarta de tonterías que me dejaron de mal humor y exijo que hasta se las acaben en críticas por ridículas, y por supuesto les tengo las pruebas mijas.

Angélica Vale y Angélica María son como las gemelas lelas, nomás les falta vestirse igual porque hacen todo juntas y en esta cuarentena nos han bombardeado de videos que a veces dan risa y otros no, contando anécdotas y otras cosas mijas, pero en esta ocasión dieron más de qué hablar por semejante tontería que dijeron sin saber que el teatrito se les caería y quedarían exhibidas de la peor forma, como se lo merecen por inventadas.

Me tiene mal el saber que existen artistas que después de vivir tanto tiempo en su país natal, en este caso México, emigren a otro, en este caso EE.UU. y se conviertan en semejante ridículos con el idioma, con las costumbres y despreciando cosas que en efecto antes les gustaban, y ¿por qué les digo esto mijas? Porque en un video de YouTube en el canal de Angélica Vale y que les voy a presentar, Angélica María dijo lo siguiente:

“Soy muy tragona, muy comelona, pero lo que no puedo comer de plano son el estómago de los animales, por ejemplo, en mi país, el menudo está hecho con la pancita, eso no puedo, no puedo”, fue lo que la actriz y cantante comentó con una expresión como de desagrado, cuando sabemos perfecto que el menudo está hecho con la pancita, mientras que la Vale sale conque no puede comer pescado o trucha si el alimento trae los ojos del pez.

Y tal vez ustedes digan ¿eso qué tiene? Pues aquí va la incongruencia mijas, porque resulta que Angélica Vale y Angélica María fueron muy poco inteligentes al despreciar el menudo, cuando hace meses, se les ocurrió sacar dinero de eso promocionándolo para una marca…

Sigan a la siguiente página porque se van a ir de espaldas con el video que les tengo, mientras les dejo abajo las pruebas del video de lo que dijeron en una plática inútil para conocer aspectos de Angélica María y su hija que no conocíamos, pero que terminó exponiéndolas en mal plan…

PUEDEN VER EL VIDEO AQUÍ