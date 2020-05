Al celebrar su cumpleaños número 25, el famoso youtuber Corey La Barrie muere de manera repentina en un accidente de tránsito, derivado de este precance ha quedado detenido Daniel Silva, protagonista del programa de tatuajes Ink Master, quien es acusado de homicidio, reveló el portal de Page Six.

La página de internet hace referencia al medio de comunicación TMZ, al indicar que Silva aparece como presunto responsable de su muerte, ya que conducía el vehículo en que iba la estrella de Youtube.

Las fuentes indicaron al medio de comunicación que Daniel Silva estrelló su automóvil de lujo contra un árbol y un anuncio, el fuerte impactó ocasionó la muerte de Corey La Barrie, quien se encontraba como colpiloto.

The YouTube community is mourning one of its own today after Corey La Barrie tragically died over the weekend. 💔 https://t.co/YYfNSQLz29 pic.twitter.com/ShIQ5aKhSf

— E! News (@enews) May 11, 2020