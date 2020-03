Cinco personas murieron la noche del miércoles en un choque frontal con un autobús de la Autoridad Metropolitana de Tránsito Rápido de Atlanta (MARTA, por sus siglas en inglés), dijeron las autoridades.

De acuerdo con el reporte de la agencia de noticias AP, siete personas estaban dentro de un sedán que cruzó un carril central justo antes de las 11 p.m., lo cual habría provocado la colisión con el autobús.

De las siete personas en el automóvil, cinco fueron declaradas muertas en el lugar y otras dos resultaron gravemente heridas, dijo Jason Wozniak, jefe del Batallón de Bomberos de Atlanta, añade el reporte.

Absolutely tragic… Five killed in a head-on crash with a MARTA bus overnight; the victims ranging in age from toddler – 22yo https://t.co/yqRUFK0n9i

De acuerdo con el informe preliminar, tres de los siete pasajeros fueron arrojados del vehículo como consecuencia del choque, sucedido en el lado oeste de la ciudad, cerca de Bolton Road y Donald Lee Hollowell Parkway.

La policía dijo que un Nissan Sentra que transportaba a siete personas cuando el “conductor perdió el control del vehículo y cruzó el carril central hacia el tráfico que se aproxima”, reporta 11 Alive.

These are some of the victims of an overnight crash involving a Nissan Sentra and a MARTA bus. Five people, including a 19-month-old child, were killed. Two others were critically injured. https://t.co/Kfl1zDF6YS https://t.co/rk7wMmtYfn

— AJC (@ajc) March 12, 2020