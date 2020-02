Página

Ayyyyy mijitas y mijitossss preciosos, hermosas, chulas! Bienvenidos a la columna de su comadre LA CHACHA en medio de tinas, escobas, trapeadores, ropa sucia y demás cosas que una mujer abnegada como yo hace día con día, cuando lo único que quisiera es mover mis caderas y mis piernas jamonudas como mi comadre Shakira que nomás no sale de mi mente con esa presentación del Super Bowl mijas… ya hasta estoy buscando clases de champeta y danza del vientre para convertirme en una reina latina como mi Shakira y mi JLo, pero mientras tanto tengo el cuerpors de mi reina santa que en el cielo esté, mi Jenni Rivera y hoy de estas dos mujersotas les voy a hablar.

Pues de tanta cosa de baile, producción, brincos, danza del vientre y movimiento de caderas ya no sabía ni a dónde voltear y hoy casi me caigo de las escaleras cuando vi un video del momento de Shakira donde se atrevió a enseñar la tanga y hasta ‘aquellito’ mijas o como mis compadritos de Mundo Hispánico le dicen: ‘la parte íntima’, casi hasta escupo el atole que acababa de hacer, porque mi Shakira qué barbara!!!

Pues una página de fanáticos en Instagram llamada ‘YonceDaddy’ publicó un fragmento de mi Shakira dándole duro a la cadera (alguien sobe a mi mijita antes de que sea demasiado tarde), en donde no me había dado cuenta que meneó todo como si nos fuera a llevar un tsunami y no hubiera un mañana! La mijita comadre chula se nos deschongó y casi nos descalabra con semejante meneo que hizo mientras esa faldita no podía taparle su cuerpors dejando al descubierto sus piernazas, sus abs y hasta su parte íntima.

¿Qué opinará Piqué mi chiquito hermoso, de semejante movimiento sugerente de su esposa Shakira? Peeeeooooorrrrr mijas, ¿qué opinarán sus dos preciosos chamacos? Ojalá y la nana con la que los dejaron no los hayan puesto a ver semejante show, porque qué bárbara mi Shakira, casi me dio cachetadas con su pelvis de tan intensa que la movió, en donde los más ganones fueron los que estaban ahí apostados junto al escenario cuando ella se acerca a la cámara y después de hacer el ‘guajolote’ ese que se hizo viral, pues resulta que movió sus caderas que no mienten enseñándonos hasta el acta de nacimiento.

Aquí pueden ver el candente momento de mi mijita chula preciosa Shakira Shakira para que vean que su comadre LA CHACHA nunca miente… Arrímense un trapo mojado mijas porque la temperatura les va a subir y hasta van a andar cambiando de bando por lo que nos provoca mi barranquillera con esas caderas.

Pero ¿qué creen? Nunca faltan los asustados y resulta que hubo muchos padres de familia que calificaron de ‘obsceno’ el show de mi Shakira y mi JLo y ahora les cuento de inmediato el chisme, para bajarles la calentura del video que acaban de vers…