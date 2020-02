Página

Alóoooooo CHACHA Lovers! Mijas y mijos estoy feliz de iniciar otra semana con ustedes y más después de un fin de semana espectaculars donde el poder latino se hizo presente en el Super Bowl 2020 en el que gracias a mi padre Dios bendito nos dieron oportunidad a los latinos de alzar la voz y dejar claro a Trump que con nosotros no va a poder! Ayyyy mijas ando tan emocionada que me desgarro las vestiduras gracias a mi JLo y mi Shakira, hermosas chiquitas preciosas reinas adoradas que nos empedraron y de qué forma!

Estoy más feliz que Adamari López subiéndose a la báscula para descubrir que bajó de peso! Mis Chacha lovers es que lo que vimos ayers es histórico! Mi Jennifer López empoderada con sus bailarines, su cuerpower, su traserazo, su cabellera, sus piernas, su manera de bailar, su show de luces y bailarines, mi Puerto Rico presente claro que sí, mientras que por el otro lado mi Shakira, mi barranquillera favorita, mi talento desbordado, sus caderas que no mienten, su danza del vientre que me dejó impactada, sus piernas carnosas, su carisma, su luz! Ay mijas tengo los ojos llenos de lágrimas, no sólo porque me dejaron traumada y sin ganas de comer y con el objetivo de coserme la boca para no probar grasas y tener el cuerpo de alguna de las dos (aunque me muera en el intento mijas), sino porque de verdad, hace años no veíamos un show así (Justin Timberlake, Coldplay y Bruno Mars me durmieron mijas).

Pero a ver… mucho show, mucho amor, mucha pasión, pero ¿quién fue la mejor? Mijas no nos hagamos tontas, las dos viejas estaban enfrentadas, por más que digan que la unión, que la fraternidad, que el amors, que la amistad, no podemos dejar de pensar que era una competencia dura entre Shakira y JLo para ver quién lo hacía mejor, pero jamás esperamos que arrasaran de tal manera que todo mundo pensó que era el concierto de mis dos Queens y que en medio del show hubo un partido de futbol americano (jajaja lo siento a los fans de los deportes mijos, pero así fue) JLo y Shakira se llevaron el partido completo (Felicidades a Kansas mijos, celebren mucho).

La primera que salió fue mi Shakira preciosa adorada, chaparrita cuerpo de diosa vestida de rojo (ahora sí decentemente y no como forastera como en la conferencia de prensa del Super Bowl) y empezó a entonar ‘Loba’ bailando o contorsionándose como sabe hacerlo (alguien sóbenle la espalda mijas porque si no se me va a contracturar) con muchas bailarinas, después sacó su lado rockero cantando ‘Empire’ muy empoderada, para después darle paso a un fragmento de ‘Ojos Así’ y hacer su famosa danza del vientre (yo ahí casi me desmayo mijas, tuve que tomarme unas pastillas porque no podía contener la emoción), luego cantó Whenever Whetever, I Like It, Chantaje y cerró con sus Hips Don’t Lie, para esa parte yo ya estaba descontada mijas, ya sin blusa y en puro brasier, orgullosa de mis curvas!

Pero jamás esperé que viniera la diosa JLo a acabar mis nervios con lo que hizo y aquí les digo qué pasó…