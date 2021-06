No sólo eso mijas, agárrense la peluca porque también dijeron que ya no habrá reconciliación, que ellos estaban mejor solteros y que estaban considerando hacer oficial el divorcio porque supuestamente ya están desesperados por ser libres para vivir su amor con otras personas…

Ahí descansé mijos, pero luego me alarmé porque entonces si no fue esa la razón de la separación entre los dos ¿cuál fue? Algo tuvo que haber pasado fuerte para que nuestra chaparrita ex cuerpo de uva haya dicho ‘hasta aquí mijito, se te acabó tu teatrito’, ¿será que entonces ella fue la pecadora infiel?

La mijita de Karol Tamiko tienen 329 mil suscriptores en su canal de YouTube y se dedica a lavar la chisma pero en videos para hablar de temas de espectáculos, entonces dijo que tiene una buena fuente para decir que Toni Costa no tiene novio, ni novia, y que no fue infidelidad lo que le hizo a mi Adamari López.

Para el familiar que citó la muchachita esta, asegurando que era de Toni, pues ya es mejor que no se reconcilien, que están mejor los dos separados y dejó entrever la cizaña de que la familia del bailarincito pues ya no quiere que vuelva con mi chaparrita, cómo así mijos…

Y es que sí mijos, si yo les decía que Adamari López anda desatadísima, muy entallada, muy acuerpada, muy jovial y más bella que nunca dándole con todo al ejercicio… ¿Qué tal que ella es la que anda buscando otro hombre o tenga otro hombre, así como un instructor de gimnasio, por eso tan decidida a adelgazar? No me extrañaría la mera verdad…

¿Pero será que Antonio Costa, este guapo español, anda de ‘volado? O sea, con otra persona… Pues la comadrita Karol Tamijo dijo: “Algunos medios han dicho que tiene pareja, otros han dicho que la pareja podría ser hombre o mujer pero a mi me dijeron que no había otra persona por el momento pero sí se ha especulado eso y se preguntan ‘¿será que Toni ya tiene otra pareja?’ ¿Será que Adamari también ya tiene otra pareja, que ahora la vemos hasta mostrando pechonalidad de más?”.

La muchachita de Karol Tamiko también contó más cosas que el supuesto familiar de Toni Costa le dijo: “Para nada, él está enfocado en su trabajo como coach del programa ‘Mira Quién Baila’, mientras que ella está enfocada en seguir su estilo de vida saludable y sigue trabajando… aún no inician los trámites de divorcio”, aseguró, pero luego ella agregó: “pero para divorciarse tienes que estar casado, pero ellos habían dicho a los medios que no se habían casado…”, expresó.

¡Estaban casados y van a iniciar el divorcio por un propósito!

A estas alturas yo escuchando eso, ya estaba casi preparada para reclamarle a Adamari por todas sus redes sociales el engaño, pero no lo haré porque mi dignidad no me lo permite mijos, pero la titular del canal de YouTube dice: “Ambos se habían casado, estaban casados, y ese familiar dice que aún no han iniciado los trámites del divorcio pero que en los próximos meses lo harán para que cada uno pueda hacer su vida y ser felices como se lo merecen”, afirmó Karol Tamiko.

Algo pasó después del mes de febrero que detonó todo mijos y ya había dicho el Javier Ceriani mijito que Adamari no era una mujer fácil y tenía temperamento fuerte, por lo que según esto, ella fue la que decidió la ruptura dejando al otro muchachito con el corazón roto, pero a la fecha no se sabe si fue por alguien más, del lado de ella, porque del lado de Toni Costa son puros chismes, según esto… AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LO DICHO POR KAROL TAMIKO SOBRE LA PAREJA