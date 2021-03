Tómenle al café mijos porque aquí les voy a desmenuzar lo que sucedió con estas dos que ya no saben cómo llamar la atención y debido a lo que dijeron pues provocaron muchas críticas de la gente e indignación y como no si se soltaron llamando brutos a todos los que nos cuidamos de la pandemia.

En el video, María Conchita Alonso comienza diciendo: “Yo por ejemplo no creo en las mascarillas pero hay que respetar, lo más importante en la vida es el respeto, yo lo exijo, ¿para qué se molestan, para qué te insultan si yo no uso la mascarilla si tú la tienes puesta? Pues te estás protegiendo, para que te enojas si tú la traes puesta?”, aseguró la intérprete de ‘Una noche de copas’.

María Conchita Alonso y Paty Navidad no creen en la vacuna contra el coronavirus

Por si fuera poco con lo que dijeron de las mascarillas, ahora resulta que ninguna de las dos aprueba que la gente nos pongamos la vacuna mijos… la viejita esta de María Conchita dijo: “La vacuna, yo no creo en la vacuna, ahora si tú te la pones, ya no te vas a contagiar, eso es lo que tú crees, yo te respeto, entonces a ti qué te importa que yo no me la ponga? ‘Ay no porque me la vas a pasar, cómo si tu ya tienes la vacuna'”.

Claramente estas mujeres no investigan mijos, porque nadie dijo que la vacuna no te sirve para que no te vuelvas a contagiar, sino para si te contagias, no te dé más fuerte, entonces lo que no sabe esta María Conchita es que si la gente no se pone la vacuna, el virus será aún muy resistente y si contagia a una persona que no tiene la vacuna, pues se crearán más mutaciones y entonces nada servirá el tener una vacuna a quien sí se protege… es así de fácil…