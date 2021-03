“Yo lo espero porque sé qué no murió, tuvo que fingir su muerte porque estaba en gran peligro, ya casi estaba trabajando cómo esclavo para los malos, ¿No hubieras hecho esto sí tu vida está en peligro?”, dijo un usuario en la imagen publicada en la red social.

Otro menciona: “Yo sigo teniendo fe de que está vivo Juan Gabriel, pero por qué no sale ya, esas fotos son de hace mucho tiempo, por qué no pones fotos más recientes, den el por qué siempre estas fotos, por qué jugar con nosotros los que creemos que sí vive”. “Que alegría saber que está bien, que se cuide su barriguita, El mundo lo ama y espera con ansias”, “Cosita hermosa. Que Dios me lo cuide”, “Pues que salga y le calle la boca a muchos! Y si no ya no diga nada!! Ya vasta de excusas. Ya aburrió”, fueron algunos de los comentarios. Archivado como Juan Gabriel vacuna coronavirus Joaquín Muñoz ex manager