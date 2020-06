Edwin Luna confirmó sospechas sobre su supuesta homosexualidad en un evento junto a su esposa

El cantante junto con Kimberly Flores fueron coronados como reyes de la comunidad gay

Ahora, el cantante tiene que enfrentar lo que le dicen a él, a su esposa y a sus hijos

Alóoo mijos y mijas amigos de la CHACHA, dejen las escobas, los trapeadores, las tinas, la ropa sucia por un momento para echarnos el break en el sillón con un cafecito y un pan dulce que lo merecemos y es justo de hablarles de un tema polémico, picante y con mucha especulación y por eso hoy elegí exponer a mi mijito Edwin Luna y que supuestamente es gay y que la esposa Kimberly Flores lo está ‘solapando’.

Pues últimamente, Edwin Luna ha tenido mucha controversia desde que se casó con Kimberly Flores porque mucha gente dice que ambos se están aprovechando de sus circunstancias, ella para salir de su país y ganar fama que porque mucha gente especulaba que se dedicaba a ‘la mala vida’ y él, pues dicen que es gay y no quiere salir del clóset, con todo y que tiene dos hijos, pero este fin de semana fue crucial para ellos mijos.

Porque resulta que ya ven que fueron coronados como reyes de la comunidad del gay como parte de la ceremonia del orgullo de la comunidad LGBT+ en la ciudad de México y en un evento pues que mi Edwin Luna contesta por fin lo que todos sospechábamos y queríamos saber sobre su sexualidad mijas, aunque la verdad tampoco es que entienda mucho ese escándalo porque artistas revelen sus preferencias sexuales, porque mientras estén felices, pues qué mas da.

Antes de ir a lo que nos ocupa del mijito, les dejo la foto de Kimberly Flores y Edwin Luna con sus respectivas coronas de la comunidad gay pero los insultos se hicieron presentes mijos: “Ese es un trasvesti?”, “Deberas que ya la cory le hace de todo¡¡¡¡ ya en serio es trans?”, “Ya no quedan en la música, ahora se tienen que tirar a hacer otras pend….”, “Gran poder, ese es un travesti”, les dijeron y Edwin respondió con un mensaje.

Ya Edwin Luna se nos desbocó y respondió a todos los que lo acusan de ser gay: “Me etiquetan de esa manera y no me están ofendiendo, simplemente creo que tienen una inquietud, tienen un desconocimiento total de lo que se tratan este tipo de eventos y de lo que han logrado, yo me siento muy contento de que me hayan invitado, me han preguntado muchas veces que si yo pertenezco, que si yo soy gay, no lo soy, no soy alguien que tenga vergüenza o se considere cobarde o que no me atreva a decirle en dado caso de que lo fuera y mi mujer también, más que nada estamos orgullosos y contentos y somos conscientes de que todos merecemos respeto tal y cual es”, dijo tajante el cantante.

Pero ahí no quedó la cosa mijas, porque también dijo de los insultos que reciben en redes sociales…

PUEDEN VER EL VIDEO DE LO QUE DIJO EL CANTANTE AQUÍ