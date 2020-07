Marjorie de Sousa se enteró que Julián Gil tiene novia y se ardió en un video con un mensaje

La hermana de Julián Gil sigue de metiche en el pleito y grabó un TikTok como indirecta a la venezolana

El actor se encuentra muy contento en medio de la disputa con Marjorie de Sousa

Mijos amigos de la CHACHA, bienvenidos sean a este espacio de desfogue emocional, porque en esta pandemia es lo que tenemos que hacer, buscar un desfogue de sentimientos y si es tirando críticas y hasta veneno, pues vamos a hacerlo, así que siéntanse en su casa, agusto y con la libertad de comentar y opinar, que esto lo escribo para todos ustedes. Una vez dicho esto, les traigo lo último en la telenovela de Marjorie de Sousa con Julián Gil, que los dos siguen peleando por el hijo, pero ahora ese tema pasó a segundo término porque la rubia ¡se ardió’ cuando el actor presumió a su novia.

Lo que a mí no me cuadra es que Marjorie de Sousa se la ha pasado llorando, haciéndose la víctima, devastada, enojada con Julián Gil, asegurando que no le importa su hijo pero cuando se trata de que el actor lo pueda ver y conviva con él, no se pone en la actitud de madura y permitir que convivan los dos, de eso se ha tratado la batalla legal de estos dos que cuando andaban juntos como pareja, derramaban miel y ya ven en lo que terminó, y dicho sea de paso está la tercera en el pleito que es la metiche de la Paty Ramosco, hermana de Julián Gil, que lo defiende con todo.

Julián Gil ya casi tiene 50 años, y no es posible que siga también necesitando la defensa de su hermana para los pleitos con Marjorie de Sousa, porque a veces hasta más cosas ha ventilado la Paty Ramosco que el propio actor y yo sé que da coraje mijas, pero él ya tiene edad para defenderse por sí solo… Total, el caso es que la semana pasada, Julián Gil presumió a su novia con una foto muy romántica y todo mundo sorprendido con dicha situación, pero ¿se imaginan la cara que hizo Marjorie de Sousa al enterarse?

Pues la reacción de la rubia no se hizo esperar y utilizó su Tik Tok para grabar un video que se supone debería ser cómico y terminó exponiéndola y humillándola por la clase de mensaje que mandó, que más que demostrar que ya había superado a su ex, pues parece que le ardió que el actor ya encontrara una nueva mujer y ella siga aún sola y peleando legalmente por el hijo que tuvo con Julián Gil.

La cuenta de Instagram de Chicapicosa recopiló el primer video de Marjorie de Sousa que aparece muy sexy con una taza de café: “Mira mira mira mira… café, pa que se te quite el sueño de que vuelves conmigo…”, claramente con dedicatoria a Julián Gil, y si ella no tenía necesidad de hacer eso, pues la Paty Ramosco menos de meterse a defender al hermano en otro video con un claro mensaje: “Antes pensaba que ella tenía la cara de pend… pero no, sí está, sí está, por eso digo pobrecita…”, en otro video de TikTok.

Abajo pueden ver el video mientras en la siguiente página les presento a la nueva novia de Julián Gil.

AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE MARJORIE DE SOUSA ARDIDA POR JULIÁN GIL