El karma le sigue pegando a Sergio Goyri tras comentario racista contra Yalitza Aparicio

El actor, por la pandemia, ahora es mecánico en su propio taller

En 2019, Goyri llamó a Yalitza “pin… india” y el video se hizo rápidamente viral

Sigue su mala suerte. Tras comentario racista contra Yalitza Aparicio, al llamarla “pin… india” el año pasado después de su nominación al Oscar como Mejor Actriz, el karma le llega al actor Sergio Goyri, quien por la pandemia, ahora es mecánico en su propio taller.

En una entrevista que dio al programa Hoy, y que está disponible en el canal de YouTube del matutino, el actor Sergio Goyri habló también sobre sus planes de boda con su pareja, Lupita Arreola, quien también aparece en el video donde Goyri se expresó de forma despectiva de Yalitza Aparicio.

Con más de 9 mil vistas hasta el momento, en este video Sergio Goyri comentó que, después de que pase la pandemia por el coronavirus, retomará sus planes de llegar al altar con su pareja, Lupita Arreola.

“Primero Dios se tienen que cerrar todos los capítulos, se tiene que cerrar bien todo, estar en paz con uno mismo, con la demás gente y con Dios, yo soy muy creyente”, expresó el actor.

Por otra parte, y como un karma que le llegó a Sergio Goyri tras comentario racista contra Yalitza Aparicio, el actor confesó que, al tener como hobbie restaurar autos clásicos, espera que lo pueda volver a hacer ahora que su taller funcione al cien por ciento.

“Lo que tengo es un taller donde reparamos carros clásicos y foodtrucks y todo este tipo de cosas. Ahí vamos, ahí vamos, no a medio vapor sino a un cuarto de vapor por estas circunstancias, porque también uno se tiene que cuidar, en fin, hay muchos elementos los cuales nos han dilatado”, finalizó Sergio Goyri.

De inmediato, los seguidores del programa Hoy expresaron sus puntos de vista, no dejando muy bien librado al actor y a su pareja, Lupita Arreola: “¿Fue la misma que lo delató cuando habló de Yalitza? Pues ya es un señor de la tercera edad, ya no está para andar con una y con otra mujer, ojalá esta sea la efectiva, que bueno que no se buscó una de 25 años”.

“Si siñor, no siñor”, “Así ha dicho de todas este rucuchu (sic), que lo piense bien, después del quemón que le dio con lo de Yalitza”, “Que bueno que se buscó una de su misma edad, solo que se maquilla mucho y la hace ver como momia”, “Un hombre machista y misógino”, “El karma existe y este wey ya dio el viejazo bien cul…”.

Por último, una admiradora del actor salió en su defensa: “Pues a mí me gusta cómo actúa este señor, y digan lo que digan, porque la Yalitza no es de mi agrado y siento que le exageraron en subirla tanto de fama, ya que no hizo la gran cosa en la película. Bien por el señor Goyri y que sea muy feliz. Vivimos en un país libre de expresión y podemos decir lo que se nos venga en gana, aunque a muchos no les parezca”.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ

Archivado como: Sergio Goyri karma mecánico