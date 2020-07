Adamari López sorprende al aparecer en minifalda

La actriz y conductora puertorriqueña se gana las críticas más despiadadas por su manera de vestir

“No sé por qué la visten feísima”, expresaron usuarios

A pesar de haber adelgazado varios kilos luego de cumplir un reto de ejercicio durante cuatro semanas junto a su pareja, el coreógrafo español Toni Costa, la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López se gana las críticas más despiadadas al aparecer en minifalda.

Cuando todo parecía indicar que la boricua recibiría únicamente halagos por lucir un look diferente al que tiene acostumbrados a sus seguidores, no fue así, ya que usuarios la criticaron sin piedad luego de ver una fotografía de ella en la cuenta oficial de Instagram del programa Un Nuevo Día.

“Nuestra @adamarilopez te manda un abrazo en la distancia y te agradece por tanto cariño”, es lo que dice esta publicación que tiene más de 13 mil likes, entre ellos de la propia Adamari López y de su excompañero, el conductor guatemalteco Héctor Sandarti, quien parece que sigue al pendiente de las redes sociales de Un Nuevo Día.

Y aunque varios usuarios elogiaron la belleza de la actriz y conductora puertorriqueña, fueron muy evidentes las críticas despiadadas que recibió Adamari López por aparecer en minifalda.

“No sé por qué la visten feísima a veces cuando es hermosa. Ada, tú puedes decir: ‘esto no me gusta’ y ya que se los pongan ellos”, “En su casa se viste horrible”, “Mal vestida, como siempre”, “Que mal gusto tiene para vestir”, “Debería pagar un asesor de vestuario, solo viste pasada de moda”, “Horrible”, “No me gusta, parece que vas a la escuela”, “¿Quién la viste? Dios mío”, “Le hace falta urgentemente un cambio de look como sugerencia. Es que si aburren al ver el mismo retrato siempre, una sugerencia”.

Una usuaria sorprendió con su comentario: “Pues yo creo que con la crisis hoy se viste de segunda, creo que Telemundo le debería aumentar el sueldo, parece que va a la escuela Adamari, de allí nada, eres preciosa”.

Las críticas para Adamari López al aparecer en minifalda parecían no tener fin: “Que va, ese atuendo no gusta, parece una colegiala”, “No me gusta, parece un uniforme escolar”, “Dios mío, ¿por qué se viste tan feo?”, “Que mal visten a Adamari”, “¿Por qué se viste como niña? Esa ropa parecen los vestidos de la Güereja, perdón”, “Ese look no le favorece”, “Cámbienle la persona que la viste”, “Esa camisa puede ser muy de diseñador, pero fatal”, “Bueno, esa ropa se la pongo a mi sobrina de 9 años para su colegio”.

Hace apenas unos días, hubo un fuerte rumor que la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López sería la siguiente ‘sacrificada’ de Un Nuevo Día luego de las salidas de Héctor Sandarti y Erika Csiszer, aunque finalmente eso no ocurrió para beneplácito de sus admiradores, quienes reaccionaron con mucho gusto cuando la boricua regresó al programa después de varios días de ausencia.