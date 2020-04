La crisis por el coronavirus ha dejado sin glamour a las celebridades y ahora las vemos más ‘humanas’

Lucero, Thalía, Érika Buenfil y Cristy Solís, esposa del Buki dejaron los reflectores por la escoba y los platos y los trapos

Las famosas fueron grabadas limpiando sus casas de manera peculiar

Alóoooo mijas y mijos, soy LA CHACHA y estoy extasiada de que me acompañen hoy viernes que no tenemos planes ni nada más que las labores domésticas, esclavizadas como siempre, pero me emociona que me lean y sobretodo hoy que les voy a contar sobre que el coronavirus nos arrasa con todo y a las celebridades les quitó el glamour y hasta mis comadres las chachas dejaron de ir a sus casas por lo que las mijitas tuvieron que aprender a agarrar la escoba, a lavar los platos y a limpiar los muebles, y si no me creen les tengo las pruebas de que Thalía, Lucero, Érika Buenfil y Cristy Solís, esposa del Buki, ya son comadritas de esos utensilios domésticos…

Y para que veamos que lo que digo es cierto, mientras varias como JLo, Adamari López, Biby Gaytán y otras mijitas no se han mostrado haciendo labores domésticas que seguramente lo hacen, mi Thalía no pierde la oportunidad para llamar la atención y aunque sea por medio de esa aplicación llamada Tik Tok, nos dio un video que a muchos conmocionó de la risa y del impacto, porque sin glamour, con una toalla en su cabeza, sin maquillaje y regañando a su hija con la escoba en la mano, apareció y nos dejó en claro que la chulita no se olvida de ser mexicana y lo que le enseñó su santa madre, de saber limpiar…

Es que mientras mi Sabrina Sakaë juega como una loca, Thalía la regaña mientras limpia como una trabajadora doméstica y hasta la amenaza con una chancla la mijita, sin que la niña se inmute y hasta le regresa la famosa chancla para que no la moleste… Pocas veces hemos visto a mi Thalía con una escoba en la mano mijas y eso habla de que la mexicana se sabe vender como una estrella noble y humilde, no inalcanzable como varias ¿verdad Ángela Aguilar?

Así que aquí les dejo el primer video, para irnos con la esposa del Buki, mi Cristy Solís…

Y mientras mi comadrita Thalía regaña a su hija Sabrina para que se ponga a limpiar, la que agarró los trapos por su propia cuenta y mientras el hombre estaba sentadote grabándola, fue mi Cristy Solís, esposa del Buki , quien no pierde la sensualidad ni limpiando y menos la oportunidad para que presuma su cuerpazo y sobretodo su trasero en entallados atuendos como el estilo de tigresa del oriente que pudimos verle en este video.

Mi Marco Antonio Solís supo cómo sacarle provecho a este video mientras está la esposa del Buki limpiando los marcos de las ventanas con un trapo y hasta un piropo relacionado al coronavirus le aventó… Pueden ver el video abajo y mientras nos pasamos a hablar de mi mijita Lucero…