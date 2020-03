José Eduardo Derbez puso en ‘jaque’ a sus papás Eugenio Derbez y Victoria Ruffo en dos entrevistas

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo no llevan relación alguna, pues se separaron en muy malos términos

El hijo de los famosos ha saltado a la fama gracias a su carisma y al reality show de la familia ‘De Viaje con los Derbez’

Bonito viernes para mis mijitos amigos y compadres de LA CHACHA, quiero mandarles la mejor de las vibras para que todo salga perfecto y nos bendiga mi padre Dios sacramentado en este día y en los que vienen. Hoy en la columna, les tengo a una de las familias más queridas en el mundo de los espectáculos, los Derbez, porque últimamente han dado mucho de qué hablar y desde que se estrenó su reality show el integrante que más popularidad acarreó mijas fue mi José Eduardo, qué ángel, qué carisma, qué chistoso es este muchachito que por fin nos da señales de que lleva en la sangre dos fuerzas potentes que heredó para ser famoso y claro que estoy hablando de mis chiquitos Eugenio Derbez y Victoria Ruffo.

Mi José Eduardo Derbez lleva varios años picando piedra y esta vez encontró el lugar perfecto para hacerse famoso de verdad y muy a su estilo: YOU TUBE, porque tiene su canal y ahí realiza varias entrevistas (que no habían pegado tanto, hasta hoy mijas), porque resulta que se le ocurrió invitar a mi Eugenio Derbez y hacerle preguntas sobre su ex esposa y polémica mijita estandarte de las lloronas como yo, mientras que también acaba de estrenar la entrevista que le hizo a Victoria Ruffo preguntándole obviamente del comediante.

El resultado no pudo ser mejor, porque tanto Eugenio Derbez como Victoria Ruffo reaccionaron de manera bastante graciosa e inesperada a las confrontaciones que les hizo su hijo José Eduardo sobre su relación, que dicho sea de paso, no terminó de la mejor manera mijas, porque para empezar se vieron envueltos en su escándalo de una boda falsa, supuestamente también fue un ‘accidente‘ que ella se embarazara y cuando tuvieron a José Eduardo todo se vino a abajo porque no supieron cómo ser papás y lo perjudicaron a él, quien recientemente dijo que tenía problemas con el cigarro y las copas…

Y es que en la entrevista que primero presentó con Eugenio Derbez, su hijo José Eduardo lo cuestiona sobre si todos los hijos fueron ‘deseados’, refiriéndose claramente a él, que siempre lo trataron como si fuera un accidente mijas, por lo que Eugenio muy chistoso y ‘nervioso’ tuvo que contestar:

“Todos mis hijos fueron deseados, planeados es una cosa… Planeados no todos…”, visiblemente nervioso, mientras José Eduardo le dice: “Ok, creo saber por donde cuál sí y cual no…”, a lo que Eugenio Derbez lo interrumpe para decirle: “Cuatro no” y suelta la carcajada obviamente refiriéndose a él…

Ay mijas pero ahí apenas comenzaba la cosa porque las siguientes preguntas fueron más fuertes y directas respecto a Victoria Ruffo, vean a lo que me refiero en la siguiente página…