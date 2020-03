Lorenzo Brino, actor de “7th Heaven” (“El séptimo cielo”, en español), perdió la vida a los 21 años luego que perdiera el control de su automóvil.

La estrella del programa “7th Heaven” que contó con las actuaciones de Stephen Collins, Beverly Mitchell y Mackenzie Rosman, entre otros, iba solo en su vehículo pero no pudo manejarlo y se chocó con un poste.

De acuerdo con TMZ el accidente del actor Lorenzo Brino ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada del lunes en el condado de San Bernardino aunque el nombre de la víctima no había sido revelado.

#7thHeaven star, Lorenzo Brino has passed away at the age of 21. 💔https://t.co/X5PEFDxhMB pic.twitter.com/EnyMdPdwV5

— E! News (@enews) March 15, 2020