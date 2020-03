La esposa de Marco Antonio Solís ‘El Buki’ se está volviendo igual o hasta más popular que el cantante

Mientras El Buki no ‘saca’ nada nuevo como música, su esposa Cristy se roba los reflectores

La cubana presume su sexy figura a la menor provocación

LA CHACHA is back mijitos, gracias por acompañarme en medio de esta cuarentena en que debemos estar guardados y guardadas, espero no estén al borde de la locura y se estén agarrando de lo que nos haga bien, como yo con el chisme, por eso hay que seguir lavando los trapos sucios y desinfectando la vida de las celebridades y en esta ocasión me voy a centrar en El Buki y su mijita esposa, la Cristy Solís, que le está comiendo el mandando en la popularidad.

Y es que la mijita cubana de la Cristy Solís la supo hacer y la supo hacer bien, porque desde la década de los 90 está junto a Marco Antonio Solís y me lo ha embrujado con esas caderas y ese cuerpo que ya quisiéramos muchas para andar de coquetas con los hombres mijas, y no en vano en su reciente publicación, El Buki supo grabar los encantos de su mujer limpiando la casa en plena cuarentena, pero primero veamos el antes y después de la cubana.

Hace unas semanas atrás en su cuenta de Instagram donde publicita todo, Cristy Solís, esposa del Buki compartió una foto de hace 20 años cuando la cubana mostraba un impresionante cuerpo posando en un balcón con su cabello muy al estilo de los 80 / 90 con un corset blanco que acentuaba sus pechos, sus brazos que no tenía tan tonificados como hoy y con una falda entallada color azul marino y zapatos negros, muy guapa, lo que prueba por qué conquistó a nuestro Marco Antonio Solís.

La foto la pueden ver a continuación…

Pero el paso del tiempo en lugar de hacer estragos en el cuerpo de Cristy Solís, lo que nos sucede normalmente a todas las mijitas que se nos cae todo, pues resulta que ha tratado muy bien la edad a la esposa del Buki porque luce un cuerpo despampanante y con una cinturita que le hace competencia a la de Thalía mijas, bastante acuerpada la cubana hoy en día, producto de la alimentación, del ejercicio y muchos dicen aunque ella lo niegue, de ciertos arreglitos que se hizo en cara y cuerpo…

Lo que no se puede negar es que botox y colageno sí tiene mi mijita Cristy Solís, pero eso no le quita que tiene un cuerpo envidiable y que trae loco a el Buki que se ve que la ama con profunda pasión y deseo, sin embargo mi mijito Marco Antonio Solís se debe de cuidar porque en una de esas, la esposa le sale más viva, como muchas que andan por ahí, robando la atención a los esposos y después no hay quien las pare ¿Verdad Mayeli, verdad Kenia? Si no pregúntenles a ellas, que ya hasta más famosas llegaron a ser que los esposos….

Pero hay una cosa que le encanta mucho a mi Cristy Solís y eso es presumir… En la siguiente página les digo por qué…