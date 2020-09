Alicia Villarreal hizo una confesión en plena pandemia y sorprendió con una noticia

En un video, la cantante del grupo Límite presumió sus dotes de cocinera

En la comida que Alicia Villarreal estaba cocinando algo le salió ‘manoseado’

Mijos amigos de LA CHACHA, aquí su comadrita la Sasha reportándome con un chisme más y afortunada de que estén conmigo y hoy analizaremos lo que está pasando con mi rubia consentida, la cachetona de mi Alicia Villarreal que sorprendió en la cocina.

Pues ya ven que la crisis le está pegando duro a las mijitas celebridades y no hayan si vender productos, si abrir canal de YouTube para poner videos de lo que se les ocurra, si sacar música para descargar al vapor o cuanta cosa se les ocurra mijas.

Y así como sucedió con Biby Gaytán, con María Celeste y todos los artistas que andan en Instagram de entrevistadores a sus amigos, pues Alicia Villarreal ya tiene canal de YouTube.

¿Será que mi chaparrita se quedó sin dinero, sin trabajo, o está aburrida y no tiene nada qué hacer? La crisis está dura y eso se confirma con lo que tuvo que confesar mi Alicia Villarreal en la cocina.

Fíjense que el pasado Día de la Independencia de México, mi Alicia Villarreal me alarmó porque nos hizo una confesión que yo no esperaba.

Ya hace mucho que no la he visto en los escenarios y este mes de septiembre con las fiestas patrias en México pues eran unas fechas importantes para los cantantes del género de la música regional mexicana y pues con el coronavirus no hubo conciertos.

Entonces se me hace que mi mijita anda por la calle del desempleo aunque sea temporal, porque resulta que Alicia Villarreal decidió meterse a la cocina.

Quién sabe si haría fiesta mexicana o qué sucede también con su matrimonio porque apareció muy patriota en la cocina de su casa, solita preparando unos platillos muy ricos y haciendo una confesión.

Nada más y nada menos que le entra a YouTube y que le entra a la cocina ¿le falta dinero, anda desempleada? En la siguiente página les digo sus palabras y podrán ver lo que Alicia Villarreal preparó…