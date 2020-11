Adamari López apareció muy bella en un jumpsuit blanco en Un Nuevo Día pero no esperaba los comentarios

La gente dice que no se nota su cambio por el ejercicio y algunos hasta piden su cabeza del show

El jumpsuit que le pusieron a Adamari López acentuaba su figura

Mijitos de mi corazón, bienvenidos a su espacio de recreación, soy LA CHACHA y es un gusto que me hagan tomarme un break de mis actividades de muchacha y llevarles un chisme venenoso, hoy que tiene que ver con mi chiquita Adamari López y su cuerpo en un jumpsuit blanco que usó en Un Nuevo Día.

Yo no doy crédito al hate que recibe mi chaparrita cuerpo de uva porque ella ni se mete con nadie, pero todas las mujercitas se meten con ella en el Instagram de Un Nuevo Día por su manera de vestir y que si lo que se pone o por sus curvas que están desentonadas.

Pero ya sabemos que mi niña está en un régimen, lento, pero régimen y es bueno que tome en cuenta que su dieta necesita hacerla y que su cuerpo hay la lleva.

A mí me provoca dolor mijas, que me le digan comentarios tan ofensivos como “Ya me tiene harta esta mujer, sáquenla del programa”, “No sirvió de nada el régimen”, y cosas así que vienen de mujeres para Adamari López que ha de tener la piel muy gruesa para aguantar eso.

Ahora ocurrió todo porque su cuerpo apareció vistiendo un jumpsuit blanco, muy elegante y de pantalón holgado, que en mi opinión le luce regio y ella con un brillo muy bello y especial.

Pero saben que a la gente no se le da gusto con nada y comenzaron las venenosas a despotricar en la sección de comentarios del Instagram de Un Nuevo Día:

“Y el reto con Weight Watchers nunca se logro verdad?”, “cuando la sacan del show? no la soporto”, “No entiendo por qué Adamari no baja de peso”, “Qué pena yo no me pondría eso con ese cuerpo de ropero, siendo una figura pública”, “Parece tamal envuelto”, “Debería reconstruirse el busto, con ese bulto cuadrado”.

Estoy de verdad anonadada y hasta encendida del dolor y el coraje de leer este tipo de comentarios y que todos sean de mujeres mijos.

Mi Adamari puedes ver su fotografía abajo y en lo personal para mí, luce muy bella, y si creen que no le echa ganas al ejercicio, pásenle a la siguiente página que les demuestro lo contrario…