Alóoooo mijas y mijos chismosos, venenosos, cisañozos, ponzoñosos (porque son todo eso, no me digan que no), bienvenidos al espacio de ustedes, donde se pueden explayar y ver a través de mis ojos en los chismes y las críticas (objetivas) que les hacemos a los artistas, que son el pan nuestro de cada día, soy su amiga la CHACHA digna y empoderada y muy contenta que estén leyéndome y hoy nos meteremos a la cocina a despielar pollo, desmenuzarlo y hasta ponerlo en un sartén, sobretodo la pierna mijas porque ayer fue la ceremonia del Premio Lo Nuestro y cuánta cosa no vimos, pero de lo que no pude quitar el ojo fue del desfiladero de piernas femeninas que vimos mijas… ay qué bárbaras mis mijitas las artistas, pero sobretodo Thalía, Chiquis Rivera y Chiqui Delgado.

Pues el Premio Lo Nuestro es un festejo que cada año nos da de qué hablar (no por lo absurdos que son ni porque ya cualquiera gana una de esas preseas mijas), sino porque qué barbaras las mijitas que se me van más que encueradas… Estas mujeres no aprenden que deben guardar la compostura y dar una mejor imagen para su público que las queremos ver regias y tomarlas como ejemplo.

LA CHACHA hoy va a empezar con la pierna de pollo de Thalía mijas, porque mi mijita chula, hermosa, mexicana, empoderada, empresaria, la trilogía de las Marías, fue la gran protagonista del Premio Lo Nuestro, porque no sólo desfiló por la alfombra roja, además cantó con Mau y Ricky su nueva canción y por si fuera poco, fue la conductora de la ceremonia… Mi mijita se sabe vender y cotizarse alto para seguir vigente y eso lo demuestra, que me la llaman a todos lados a donde va y eso se aplaude, dejando en alto su país… Pero mijitas, el look, las piernas, el cabello de mi Thalía fue lo que me quitó las ganas de cenar ayer…

Yo amo a mi mijita Thalía y entiendo que desde que le picó esa garrapata por andar de lucida corriendo en Central Park de Nueva York se enfermara del Lyme y tenga que estar empastillada y comiendo bien para no bajar tanto de peso y hacer ejercicio y así lo demostró en la alfombra roja del Premio Lo Nuestro, pero mijita si eres a conductora te ayudas y destacas porque destacas con un vestidazo, pelazo, caraza y cuerpaza, no te me vas así como recién levantada y encima eliges un vestido que hace que tus piernas se vean esqueléticas y de pollo mi reina adorada!

Ahorita está muy de moda lo griego y mi Thalía optó por un vestido así en tono plata con brillos y mucha transparencia que dejaba ver su muy delgada silueta, pero el vestido descubría su piernaza izquierda y le pudimos ver más hueso que carne mijas! Una tiene que saber cuando utilizar esos vestidos y cuándo no, a mi mijita casi se la llevaban directa a la olla para un caldo de patas, que es eso! Y para acabarla de amolar, mi Thalía no se peinó y se fue toda desgreñada como cuando María la del Barrio se volvió loca y entregó a mi Nandito…

¿No me creen? LA CHACHA les tiene las fotos de mi Thalía en Premio Lo Nuestro y ustedes juzguen abajo…

Aunque si creen que la mexicana se ve mal, espérense a ver a mi mijita Chiquis Rivera… Tómense un calmante antes mijas…