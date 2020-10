Adamari López no deja de ser el centro de la polémica y ahora fue por una foto

Si no es su físico, es su posible salida de Un Nuevo Día y ahora su escote

¿Habrá alguien en su programa que la quiere boicotear a como dé lugar?

Aló mijos y mijas amigos de LA CHACHA, soy su comadrita lista con otro lavadero que está bueno para ponernos a chismear y hoy le toca de nuevo a mi chiquita preciosa Adamari López, por culpa de un escote y una foto de Un Nuevo Día.

Total, esta mujer no ve la suya y una vez más, estamos con un montón de críticas que si su gordura, que si le ponen un disfraz, que si mantiene al marido, que si la corren, que si el escote, ya la chaparrita cuerpo de uva, no sabe ni para donde correr.

Me tiene mal que me la quieran humillar a la menor provocación porque de plano es impactante que la gente la ame y la odie al mismo tiempo y ella si se da por enterada, pues no se le nota.

El caso mijos, es que ahora en una fotografía, me la despechugaron de una manera muy descarada y el punto es que ya no me la cuidan en Un Nuevo Día para que no me la ataquen.

Resulta que mi Adamari López salió en la portada de una revista y muy hermosa se ve, pero tan hermosa, que me la desfiguraron por el photoshop y ándale que todo salió contraproducente.

La gente no perdona que le quieran ver la cara de tonta y eso justamente sucedió con esa portada de revista porque mi Adamari López en efecto se ve más delgada de lo que está.

Yo no entiendo cómo las revistas y sobretodo las artistas aceptan el resultado final digital de sus sesiones de fotos ¿qué no ven que por más que las arreglen, pierden su esencia para verse perfectas y flacas?

Sé que el negocio de todo lo que vemos es pura apariencia mijos, pero por eso les pasa lo que les pasa, luego viene la gente a acabárselas peor que a reina de belleza que no supo caminar ni contestar.

Pues eso le pasó a mi Adamari López quien se puso un escote que le sacó las pechugas y le estilizaron la cara, tanto que la gente se la acabó. En la siguiente página les tengo las pruebas mijos… Tómense un calmante y vean lo que le hicieron…