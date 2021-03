Aislinn Derbez tiene un nuevo ‘amor de su vida’ y así lo celebró con él en su cumpleaños

La hija de Eugenio Derbez dejó de lado a Mauricio Ochmann por el fotógrafo Jesh de Rox y ahora ya tiene otro amor

Rodeada de amigos y del amor de su vida, Aislinn Derbez apareció más feliz que nunca Mijos y mijas de la Chacha, bienvenidos a la chisma de hoy en este fin de semana, Dios me los bendiga y dejen lo que estén haciendo porque aquí vamos con la exclusivísima que les tengo como siempre y con pruebas: Mi chiquita Aislinn Derbez, hija de Eugenio Derbez ya se había olvidado de Mauricio Ochmann por el fotógrafo Jesh de Rox y ándale que ya tiene otro amor de su vida. Definitivamente mijos, esta chiquita me tiene con el rosario en la mano porque mis esperanzas de que se reconciliara con Mauricio Ochmann ya están casi enterradas porque sigue el proceso de divorcio y la verdad es que con esa ‘relación’ tan extraña que tenía con el Jesh de Rox yo ya estaba muy deprimida y ahora con esto mucho más. Aislinn Derbez celebró su cumpleaños muy feliz La hija de Eugenio Derbez estuvo muy guapa y contenta en su celebración de cumpleaños rodeada de muchos amigos y famosos, entre ellas Martha Higareda y Marimar Vega quienes la consienten mucho desde que se separó de Mauricio Ochmann porque esas mijitas también andan por la calle de la amargura. El caso es que la guapa actriz se nos vistió simple y sencilla, con un vestido en rojo con lentejuelas, de tirantes y acorde al lugar en que se armaría el pachangón, una especie de parque y jungla que se llamaba algo así como ‘Jungle Guisine Azulik’, en el que le montaron una mesita larga y decorada para su cumpleaños, pero ándale que ahí se dejó ver amorosa con otro hombre.

Jaime Kohen es el nuevo ‘amor de su vida’ de Aislinn Derbez En las imágenes, la hija de Eugenio Derbez ya más recuperada de su rompimiento hace un año con Mauricio Ochmann, luce feliz y simple para festejar su cumpleaños, pero ándale que de repente cuando le están cantando las mañanitas en el pastel, alguien graba la escena y aparecen muchos hombres a su alrededor. Yo me puse a analizar mijos y supongo que son conocidos y amigos cercanos, pero hubo uno que le mandó una felicitación por demás cariñosa y hasta ella le contestó muy amorosa y lo definió como el nuevo ‘amor de su vida’ y apareció una imagen del muchachito, que es ni más ni menos que Jaime Kohen…

La hija de Eugenio Derbez celebró junto a Marimar Vega y Martha Higareda El caso mijos, es que mientras yo agarrada del rosario estaba rezando porque Aislinn Derbez no se me fuera a besar con alguien más que no sea Mauricio Ochmann, pues me puse a analizar las imágenes y aparece ese muchachito muy guapo cantando las mañanitas, vestido de blanco y de repente las palabras de amors… Yo no daba crédito a lo que mis ojos veían porque me negaba a creer que mi chiquita ya se hubiera olvidado de Mauricio Ochmann cuando empezó a mensajearse y a tomarse fotos en el perfil de Instagram del fotógrafo aquel guapo Jesh de Rox que hasta conoció a su hija Kai y la acompañaba al aeropuerto ¿se acuerdan?

Los mensajes de cariño entre Aislinn Derbez y el supuesto nuevo ‘amor de su vida’ aparecieron Resulta mijitos que yo toda devastada voy leyendo en una foto de Aislinn Derbez muy sonriente y juntito a Jaime Kohen, que están abrazados y ella claramente lo define ‘mi amor de mi vida’ y yo casi suelto el rosario de la impresión porque dejen ustedes qué rayos con Mauricio Ochmann ¿dónde rayos estaba Jesh de Rox? Esa no la vi venir, porque aunque los mijitos habían dicho que eran amigos ‘muy cercanos’ claro está porque les digo que hasta los captaron en el aeropuerto y el fotógrafo tenía a la chiquita Kai en sus hombros, la hija de Eugenio Derbez no quiso decir nada… pero claro está que ahí ‘había algo’… pero ahorita ¿ya muy de ‘amor de su vida’ a Jaime Kohen?

Aislinn Derbez escribió ‘te amor’ a Jaime Kohen, el nuevo ‘amor de su vida’ Ándale que el mentado Jaime Kohen me le subió una foto de Aislinn Derbez a su cuenta de Instagram y yo de pronto casi me infarto porque le escribió: “Feliz vuelta al sol Aislinn Derbez, Gracias por compartir tanta luz y magia ¡Te Amo!” y de tanto amor yo casi me vuelvo a infartar cuando la hija de Eugenio Derbez contestó: “Te amo con todo mi corazón”. Yo para ese entonces ya estaba en el suelo mijos, con las esperanzas rotas cuando de pronto como chismosa que soy, me puse a analizar el perfil de Jaime Kohen y los comentarios de la gente en este video subido en la cuenta de ‘Chamonic’ pues me di cuenta que el muchachito tiene novio y es muy muy amigo de mi Aislinn Derbez. Aquí pueden ver el video de cumpleaños.

Aislinn Derbez celebró muy bien acompañada su cumpleaños Pues ya hasta respiré mijas porque en efecto Jaime Kohen es músico, salió del clóset hace unos años y tiene novio, así que eso del amor de su vida de Aislinn Derbez no es más que una bonita y preciosa amistad que la hija de Eugenio Derbez tiene con él y así mis chismosas colegas comadritas del video este, lo comentaron: “Al que le puso “amor de mi vida” es amigo de ella, no su novio”, “Él es gay… se declaró en 2014”, “yo pienso que es el que está a lado derecho de ella en el video del pastel”, “Ella aún no madura por eso su hija la cuida Mauricio porque ella quiere vivir vida de soltera. Y con las compañías de amigas que tiene todas separadas pero quienes somos nosotros para juzgar”, “Jaime es su mejor amigo, el es gay y tiene pareja”, comentaron unos.

Hace unas semanas, Aislinn Derbez convivió con Mauricio Ochmann en el cumpleaños de su hija Pero otra gente se molestó mijos en no saber eso de que Jaime Kohen tiene novio y arremetieron contra Aislinn Derbez por considerarlo el ‘amor de su vida’: “Facilota la mujer en menos de 6 meses ya tuvo 3”, “Pero remarca mucho ” de mi vida” como para dejar ver a Mauricio que con él no vivió lo mejor de su vida. Ay por favor que no se proyecte”, “Qué fregados”. Aquí la pregunta y muy asertiva mijos, es ¿dónde quedó Jesh de Rox? el fotógrafo que sí ha parecido con el que tiene una relación más que de amistad… No apareció en su festejo y por supuesto yo no esperaba felicitación de Mauricio Ochmann pero pues la esperanza se nos marchita…

La hija de Eugenio Derbez se apoya en su papá para continuar con su vida Pasando a otro video que quise compartirles de Aislinn Derbez, fíjense que esta semana fue exhibida por su papá Eugenio mientras ella lo abrazaba y se reía de las ocurrencias, pero bajita la mano mijos, el comediante me la exhibió como era cuando estaba con Mauricio Ochmann: “Así era antes de…. (que se casara), así era antes y luego cambió, y estamos ahorita medio recuperándola, y ay va mira regresando… has de estar así nomás porque te están grabando… hijo mano, falsa…”, dice Eugenio Derbez mientras ella narra que cambió cuando se casó y ahora que se divorció vuelve a ser ‘la misma’…

Aislinn Derbez quiso dar a entender que ‘cambió’ cuando se casó con Mauricio Ochmann ¿Será que mi chiquito papá hermoso de Mauricio Ochmann me la llegó a limitar mucho? Porque esas palabras no fueron como muy cordiales dando a entender que estaba como ‘maniatada’ y no podía hacer ciertas cosas cuando se casó… Aguas con esas declaraciones mijos, aquí tienen el video para que ustedes mimos juzguen… El caso es que qué bueno que Aislinn Derbez haya conseguido avanzar con su vida con todo y que se quedó sin mi chiquito Mauricio Ochmann y ahora la hija de Eugenio Derbez tiene el derecho de estar con quien quiera y cuantas veces quiera, claro que sí, yo la apoyo aunque aún con esperanzas de que se reconcilie con su ex…