Estalló la bomba en plena transmisión en vivo de ‘Despierta América’

Alan Tacher se peleó y furioso reclamó al ex de Ninel Conde, Giovanni Medina, por llamarlo ‘cobarde’

Los dimes y diretes incendiaron la pantalla, pero Alan Tacher se llevó la peor parte

LA CHACHA llegó mijos y échense al sillón con la espada desenvainada como la traía hoy mi Alan Tacher en Despierta América porque estalló la bomba y de qué manera se agarró como pleito de lavadero en pleno programa en vivo contra el ex de Ninel Conde, el patán de Giovanni Medina.

Yo estaba haciendo el aseo en la mañana cuando a lo lejos empecé a escuchar gritos y dos hombres discutiendo como señoras chismosas y pensé que era afuera de mi casa, cuando de pronto mijos, hasta solté la escoba y corrí a la sala cuando me di cuenta que el mitote era de Despierta América.

Y es que ya ven que ayer entrevistaron a Ninel Conde por el eterno problema con su ex Giovanni Medina quien cínicamente le quitó al niño y ya no se lo quiere regresar y pues ándale que el tipito estaba viendo la entrevista y hoy pidió hablar en Despierta América y provocó un caos de chisme.

Presuntamente este mijito patán mal esposo, pues llamó cobarde a Alan Tacher por no decirle las cosas de frente, hasta a Karla Martínez la insultó e incluso llegó a amenazar a varios conductores y periodistas de espectáculos con mensajes amedrentadores.

El Giovanni Medina toda una fichita mijos, pero jamás esperó que me lo dejarían encarado y en su lugar y en ridículo con todas las amenazas que lanzó, porque mi Alan Tacher se le puso ‘al tú por tú’, perdiendo la paciencia y estallando peor que la bomba de Hiroshima.

El video lo publicaron en la cuenta de Instagram de ‘Despierta América’ y aquí les cuento la chisma de lo que dijo: “Con mucho gusto le digo por qué lo llamé cobarde… Porque existen periodistas serios, usted no es periodista pero usted no sabe nada de mi vida, usted no es periodista y eso sí lo sabemos… porque existen periodistas serios que sí han cuestionado a Ninel Conde de por qué está viviendo de dinero mal habido, por qué no es sensible ni empática con las víctimas de su esposo, usted tenía la oportunidad de preguntarle señor Tacher, investigue lo que la gente quiere saber, métase a sus redes sociales…”, comenzó diciendo el ex de Ninel Conde.

Pero Giovanni Medina no contaba con que mijito Alan Tacher me lo pondría en su lugar de una manera épica y más alterado que nunca lo encaró diciendo: “Primero, no soy periodista, eso jamás lo he dicho, pero soy conductor desde hace más de 30 años, pero usted tampoco es juez, ni parte, ni jurado y se mete en cosas que creo que no le incumben… dos, no es más cobarde que se la pase insultando a mujeres, porque no es Ninel Conde he, ¿quiere que le enseñe las pruebas? Raúl muéstrame las pruebas…”, prendiendo la cosa dijo Alan Tacher mientras el otro alegaba y alegaba que las mostrara.

Ándale que el Raúl González le da su teléfono y Alan Tacher muestra y lee cómo el Giovanni Medina lo amenaza con un mensaje de texto mijos… Tómenle al agua, o al té o a lo que estén haciendo que eso se pone mejor… Sigan leyendo…

AQUÍ PUEDES VER LA PELEA DE ALAN TACHER CON GIOVANNI MEDINA