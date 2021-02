El canal de televisión de los militares Myawaddy TV anunció que las fuerzas armadas gobernarán al país por un año. Afirmó que la medida fue necesaria debido a que el gobierno no había actuado sobre las denuncias de fraude electoral y porque ese gobierno convocó a esas elecciones a pesar de la pandemia del coronavirus.

Las fuerzas armadas del país asiático protagonizaron un golpe de estado y detuvieron a prominentes figuras políticas, entre ellas a la ganadora del Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, informó The Associated Press. Lo anterior significó un duro golpe a la democracia que Myanmar había logrado tras cinco décadas de régimen militar.

Militares en Myanmar justifican el golpe

Los militares insisten en que el golpe está legalmente justificado, citando una cláusula de la Constitución que les permite asumir el control del país en caso de una emergencia nacional.

No obstante, el vocero de Suu Kyi y observadores internacionales mantienen que se trata de un golpe de estado, en un dramático revés para Myanmar, que apenas salía de décadas de régimen militar y aislamiento internacional, destaca The Associated Press.

‘Democracia’ en Myanmar

Suu Kyi, una activista de la paz que estuvo presa en su casa durante años mientras perseveraba en una campaña para llevar la democracia a su país y se convirtió en la gobernante cuando su Liga Nacional por la Democracia ganó las elecciones en 2015.

El reporte en la televisión militar indicó que el general y comandante en jefe, Min Aung Hlaing, quedaría a cargo del país, mientras que el vicepresidente, Myint Swe, ascendería a presidente en funciones.

Myint Swe es un exgeneral conocido por liderar una brutal represión contra monjes budistas en 2007. En un anuncio posterior, el Ejército indicó que se celebrarían elecciones en un año y los militares cederían el poder al ganador.

