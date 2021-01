Esto me recordó el caso del hijo de Alejandra Espinoza, ya ven que el pequeño Mateo se ha distinguido por ser un niño muy libre al que su mamá le deja el cabello largo, lo peina, se maquilla y hasta se viste a veces con ropa de niña, lo que le ha dejado muchas críticas al pequeño y a la mamá sobretodo.

LA CHACHA llegó muy libre, muy en mi papel de chismosa venenosa o bien de informativa mijos, porque hoy no me andaré con miramientos y defenderé a capa y a espada a Saúl ‘Canelo’ Álvarez y a su pequeña hija por el maravilloso video que subieron.

¿Ustedes le vieron algo de malo al video de Saúl ‘Canelo Álvarez maquillando a su hija? Pues yo no mijos, porque como les digo, probablemente todo es un juego y las cosas no pasan a mayores, y si no fuera ¿pues qué tiene… es su hija?

Total que la cuenta de ‘Un Nuevo Día’ compartió las imágenes y ándale que comienzan los venenosos a opinar:

“Por lo menos es niña, ya ven que a los famosos les ha dado por travestir a sus hijos…”, “Tiene 3 años”, “Cómo sabías que ocupan un maquillista personal”, “Casi todos los hombres quieren tener varones, pero con las niñas se ponen chochos y se les cae la baba, con un varón no pueden hacer esas cosas que hacen con las niñas”, opinaron ‘los expertos’.

Pero además de gente amargada, también hubo quienes aplaudieron al Canelo y a su hija:

“Que linda su niña hermosa”, “que bello me gusta ver a los padres compartir con sus hijos”, “Ay Dios que ternura”, “Bella”, “Que hermoso es ver esto”, “Eres único Canelo”, “Que linda, Dios la bendiga”, “Bello momento! Guarden esos momentos porque cuando el Padre se va. Hay Dios, se va parte de tu alma y más cuando a sido un Padre que siempre estuvo ahí para sus hijos”, “Que hermosa la niña, un aplauso para el padre tremenda terapia en tiempos de pandemia nos ha enseñado el valor inmenso de la familia a todos los padres,Felicidades papá eres ejemplo para los padres”, “Qué padre tan padre, lindos”.

Que sea más la gente buena que los amargados mijos, sobretodo cuando los temas envuelven a niños como en el caso de la hija del Canelo.