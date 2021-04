Niurka dijo lo que pasaría si echa a Frida Sofía a su ‘caldero’ de brujería

La hija de Alejandra Guzmán estalló contra la cubana

La vedette y actriz y cantante ‘se acabó’ a Frida Sofía por lo que está haciendo a su familia La Chacha está aquí mijos y les digo que empezamos con todo porque muchos son los artistas que están en contra de Frida Sofía tras las escandalosas acusaciones contra su abuelo Enrique Guzmán y una de ellas fue Niurka, que hasta la brujería metió gracias a que la hija de Alejandra Guzmán arremetió en un mensaje contra la cubana. Y sigue la mata dando con esta muchachita que como dice Niurka le urge que le metan un revés para que se calme y deje de decir tanta cosa contra su propia familia porque sí ya estuvo bueno, pero la chisma mijos es que ahora se metió la Frida Sofía en la ‘boca del lobo’. Frida Sofía acusó a Niurka de hacer brujería y ahora la cubana contestó Ya yo no doy crédito a tanta cosa que está desatando con tanta entrevista a Frida Sofía, que si está bien, que si mal, que si el psiquiatra, que si la demanda, que si el tío, que si la prima, válgame mijos, esta mujercita para todos tiene y hasta a la Niurka que se mete en todo ya está embarrada en este embrollo. Ya saben que a mi Niurka le preguntan y ella dichosa y emocionada suelta las groserías, la verdad que la caracteriza y tiene para todos, porque ahora después de un mensaje de la hija de Alejandra Guzmán que si haciendo brujería y cuanta cosa se le ocurrió despotricar a la nieta de Enrique Guzmán…

Frida Sofía se puso ‘pinta’ a Niurka en un mensaje que encendió a la cubana La chisma resulta que la semana pasada cuando la mijita Frida Sofía había estallado la bomba contra el abuelo, pues resulta que una de las que opinó del tema fue Niurka y ándale mijos que resulta que a la hija de la Guzmán se le encendió el empoderamiento y se le puso al tú por tú. “Esta vieja para que vean sí busca fama a costa de quien sea… pobre, de corazón de moral… y que le quede claro que en sus pin… mama… de brujería me las paso por donde ella se pasa a cualquiera. Yo tengo una protección divina que una piru… como tú no me puede hacer daño”, comenzó Frida Sofía con su lenguaje florido.

La cubana no se queda sin responder a las amenazas de la hija de Alejandra Guzmán “Estás ardida de que ya no hablen de ti, sólo te buscan para que opines tus pende…. y se rían de ti, no contigo. MamaNiu… ¿Y si tu hija dijera lo mismo? Qué pe… güey? Bailas?”, cerró Frida Sofía con su mensaje muy contundente y a la yugular contra esta mijita que la encontraron en el aeropuerto y pues se le soltó la boca. Ya ven que a la Mama Niu no se le va ninguna y pues yo muerta de la risa por las cosas que dijo que son todas ciertas y pues poniendo en su lugar a Frida Sofía, a quien le cayó todo el rigor de su desprecio: “Ella ya no es una niña, tiene 30 años… Ale mándamela una semanita, mándamela y le doy un izquierdazo de reversa nada más para organizarle un poquito las neuronas y que se relaje un chi…”, comenzó mi adorada comadrita.

Niurka no sólo le haría brujería a Frida Sofía, sino también la molería a golpes Estoy que casi me hago del baño de risa con estas declaraciones de Niurka mija, porque habla como mamá enojada: “¿Ella está demandada por alguien, creo que agredió a alguien en México, verdad? Ella es agresiva, comprobada públicamente”, pero entonces mencionó la brujería que supuestamente hace. Hasta al caldero fue a parar Frida Sofía por acusar de brujería a Niurka: “Si yo la echo en mi caldero, la escupe, yo a ella la echo a mi caldero y mi caldero dice ‘no, esa pen… ya está jod…’ la escupe, dice ‘a esa no hay que hacerle nada’, ella lo que tiene que hacer es irse a cobijar en los brazos de su madre y de su abuela”, precisó mi chiquita Niurka.

Hasta se tomó el tiempo de aconsejar a Frida Sofía Niurka dijo que la actitud que está tomando la hija de Alejandra Guzmán es nefasta: “Está dando el peor ejemplo de toda la dinastía Guzmán Pinal, ella es una persona muy horrible, porque si quieres que las personas te respeten y te crean tu opinión, tu criterio y tu crítica, empieza por tener una actitud coherente para que la gente diga ‘no, sí está hablando con seriedad, con raciocinio”, comentó. En pocas plagaras, mi Niurka tachó de loca a Frida Sofía sin piedad mientras asegura que mi chiquita Alejandra Guzmán está con su rostro triste, mientras Silvia Pinal está apenada por la situación y Enrique Guzmán desesperado por resolver el problema que lo acusa la nieta.

¿Frida Sofía teme la brujería de Niurka? ¿Pero cómo se va a detener Frida Sofía? Para mi comandita, sola la vida la va a poner en su lugar según dijo: “La vida solita le va a poner un hasta aquí que se hace el camino al andar, creo que ella está labrando su propio camino, que su familia está sufriendo porque saben que algo como esto no termina bien, y que esperan que ella tome una decisión para bien o para mal”, manifestó. Pero dijo que la mijita acusadora estaba destrozando a pedacitos la familia: “Yo no le creo nada a tanta histeria, a tanta rabia, a tanta soberbia y tanta desesperación por destruir, eso es lo único que yo veo, hashtag desesperación por destruir es lo que yo veo, y sígueme diciendo cosas mija, eso se queda chiquito a todo lo que me dijeron las Ricas, Famosas, Latinas y todas me la pela…”, aseguró.

La gente critica a Niurka por lo que dijo de Frida Sofía La gente se nos vino en críticas a la mama Niu mijos: “Tiene hija y su hija junto a un grupo de actrices apenas sacaron una canción apoyando a todas las mujeres que han sido, violentadas y Abusadas!!”, “Tan vulgar y corriente como siempre!”, “Vende cubre bocas y no trae uno y aparte escupe”. “Niurka me caía tan bien pero se me cae del pedestal”, “A mi siempre me ha caído muy mal esta señora, todo el tiempo opinando de los demás, y los reporteros ya saben cómo se las gasta y les encanta entrevistarla para que hable mal de otras personas”, “Esta mujer siempre me ha caído mal, por chismosa y ordinaria, pero con esto de defender lo indefendible, me cae peor, vieja corriente”. AQUÍ PUEDES VER LAS DECLARACIONES DE NIURKA

La hija de Alejandra Guzmán respondería a las declaraciones Yo ya ni sé a quién irle porque es cierto mijos que esta mijita de Niurka tiene hija y le podría pasar lo mismo que dice Frida Sofía, ¿cree que con unos golpes se va a arreglar? No creo que si le sucediera eso a Romina Marcos, así reaccionara la cubana ni de chiste. El caso es que en medio de todo este escándalo que me tiene muy anonadada, lo que yo puedo deducir es que esto va para largo porque mientras la Guzmán sale muy acongojada y devastada pidiendo a la hija que se acerque para resolver, también dijo que metía al fuego las manos por el papá y eso fregó todo.

Niurka pide a Alejandra Guzmán que le mande a Frida Sofía Yo no sabía que Niurka era tan amiga de Alejandra Guzmán pero sí espero ver que la rockera le mande a Frida Sofía a casa de Niurka para que definitivamente se la ponga en su lugar que pareciera que eso es lo que necesita la mijita, aunque ya ahorita esa disciplina ya no es suficiente. Ya quiero ver y me cuecen las habas y las ganas porque la mijita Frida Sofía responda a estas declaraciones de mi comadrita Mama Niu, así que espero de verdad que pronto salga y las bombas sigan estallando porque el chisme nos gusta mijos, no se hagan de la boca chiquita.