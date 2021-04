Lucía Méndez incursiona en los programas de entrevistas en su canal de YouTube

La cantante y actriz mexicana tendrá como primera invitada a Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán y que acusó a su abuelo, Enrique Guzmán, de haberla manoseado cuando tenía 5 años de edad

“¿Te hubiera gustado nacer en otra familia?”, le preguntó a la joven en un adelanto del programa que se estrenará mañana

En lo que parece será una nueva bomba, la cantante y actriz mexicana Lucía Méndez anuncia entrevista con Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán y que acusó a su abuelo, Enrique Guzmán, de haberla manoseado cuando tenía 5 años de edad, en el estreno de su programa.

A través de su canal oficial de YouTube, donde tiene la fecha más de 90 mil suscriptores, Lucía Méndez presentó un adelanto de lo que se podrá ver a partir de mañana en punto de las dos de la tarde, hora de la Ciudad de México, y donde Frida Sofía contará su verdad.

“Esto le pasa a mucha gente”, le confesó Frida Sofía a Lucía Méndez

Con rostro serio, se puede ver a la hija de Alejandra Guzmán diciendo que siempre va “a echar la mano” y que nunca dejaría a alguien solo o sola: “No les dé miedo decir la verdad porque tras puertas cerradas es otra historia y yo creo que esto le pasa a mucha gente, no solo a mí”.

En este mismo video, Frida Sofía le confesó a Lucía Méndez que su padre, Pablo Moctezuma, no estuvo presente en su vida, pero que no le “echa la culpa”, además de que odia pedir dinero: “Yo creo que esa es una de las cosas que la gente no conoce de mí” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).