Francisca Lachapel ¿publicó una prueba de embarazo?

Los seguidores de la conductora de Despierta América están aferrados a que está escondiendo su embarazo

Ya no le creen a Francisca Lachapel tras anunciar que está casada, un año después de la boda La Chacha llegó mijas y tómenle al café, al atole, a la leche, al chocolate o a lo que estén bebiendo para entrar en calor, porque les tengo un buen chisme y en esta ocasión es de mi chiquita Francisca Lachapel, de Despierta América y ándale que nos dejó azorados ¿publicando su prueba de embarazo? La verdad es que después de que la mijita ya nos anunció que es mujer casada, y lo mantuvo en secreto un año después de su boda, pues la gente anda fúrica de que la Pancha no nos dé las cosas como son y por eso se le desatan las especulaciones hasta el tope. Ahora resulta que en una foto del Instagram de Francisca Lachapel, la gente se nos desquició con comentarios porque supuestamente la mijita de Despierta América, habría publicado su prueba de embarazo, al menos eso es lo que se le llenó de mensajes y pues como no mijos… En la foto aparece Francisca Lachapel muy ‘sospechosita’ sentada en un baño con una blusa blanca y unos leggins grises, tapándose con las piernas su vientre y mostrando algo a la cámara. La gente ve lo que quiere ver y no lee, porque en su descripción, la conductora de Despierta América escribió: “¡Holaaaa este jabón de Romero me encanta! Es perfecto para el rostro y si lo usas en el cuerpo deja un aroma buenísimo y es antibacterial. Mi gente hasta para el pelo es bueno!! @guzelcilt_oficial ¡es genial!”. Pues se trataba de un jabón mijos como pueden ver en la foto de abajo y ándale que comienza la gente a armar sus conjeturas y dijeron ‘la Pancha ya publicó su prueba de embarazo’, y pues yo azorada porque la gente no lee ni entiende. “De repente creí que era una prueba de embarazo positiva”, “Eso es verdad ella últimamente todas las fotos se la tira sentada será para que la barriga no se le note?”, “Parecía un chupón ya casi te felicitaba”, “Yo pensé que era la prueba de EMBARAZO”, “Hola Francisca cuantos meses tienes de embarazo”, “Hola pensé que ya lo ibas a decir, el primer regalo para mi bebé, ya dilo por favor “, fueron algunos de los comentarios. Cuál será la insistencia de la gente de que Francisca Lachapel está esperando que pasen los tres meses, para anunciar que en efecto está embarazada, porque las personas ‘sospechan’ de los atuendos y la actitud que tiene la conductora de Despierta América. Y es que no se nos va una mijos y les tengo las pruebas de que a la gente no me la hacen tonta los artistas, porque la cuenta de Univisión Famosos hizo una recopilación de los comentarios más inteligentes y graciosos de la gente al supuesto embarazo de Francisca Lachapel, sigan leyendo la chismaaaa, que está buena la cosa…

Pues a la Francisca Lachapel me la bombardean con comentarios ya en todas las fotos de que no oculte su embarazo como escondió su boda durante un año, así que la cuenta de Instagram de 'Univisión Famosos' recopiló varios mensajes que la conductora recibió. Con la anterior foto de la supuesta 'prueba de embarazo' que terminó siendo un jabón, pues ya andan encima de la mijita para que con pruebas demuestre que no está preñada, aunque todo parece indicar que sí. Las personas comentan que esconde la barriga, que utiliza ya ropa más holgada, que no deja de tocarse el vientre y un sinfín de cosas que aquí les dejo: "2021 no te fallará, este año tendrás a tu bebé", "Tengo varios días observándola y creo que sí está embarazada", "Puede ser hasta los tres meses que lo diga", "Se le nota a kilómetros", "Tú estás embarazada Francisca, lo puedo ver en tu rostro y en los ojos", "Parece que será hembrita porque tiene la nariz hinchada", "Sus ojos brillantes dicen algo, es niña". Pero hubo quienes le reclaman: "Ya no lo ocultes, los hijos son una bendición", "Para cuándo el bebé, se te está haciendo tarde no esperes a que te llegue la época de abuela", "Tienes que decir de tu embarazo, no lo puedes ocultar, tus seguidoras no lo merecemos", "ya dejen de decir que está embarazada, capaz de que está tratando y no puede", "esperemos que no nos de la noticia para el bautismo", "Pone Diana si es hembra y Elvis si es varón".