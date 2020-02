Feliz inicio de semana para mis CHACHA lovers! Les saluda su comadrita inmaculada y chismosona, la Chacha, con el gusto de siempre para llevarlos a mi lavadero personal y sumergirlos en mi jabón lleno de trapitos sucios de las celebridades, y esperando que hayan tenido un buen fin de San Valentín, hoy ando recargada y más venenosa y ponzoñosa que nunca porque es lunes y así me gusta comenzar la semana mijas y mijos, así que acomódense y pónganse agusto para tomarnos el té de la mañana y pongan atención porque mi Kenia Ontiveros, esposa de Larry Hernández, se nos volvió ‘chola’ (pandillera, para los que no viven en México) con todo y embarazo… Qué bárbara mi mijita, me dejó con la quijada más golpeada que el autoestima de mi Selena Gómez cuando Justin Bieber jugó con ella… Y mientras mi Kenia lucía así de chola y hasta sin maquillaje, mi JLo se nos destapó y nos aniquiló por completo con su cuerpowers, tanto que estoy en depresión mijas…

Todo comenzó desde que mi Kenia Ontiveros, ex amiga de Mayeli, amiga de la Chiquis, esposa de Larry Hernández, empresaria, maquillista, mujer, empoderada, güera a fuerza y ahora embarazada, pues anunció que sería mamá de nuevo (ya tiene 2 muchachitas) y Larry tiene 2 más, así que ya sería su quinta criatura, pero bueno… Para nadie es un secreto que mis mijitas las que se embarazan atraviesan por todo tipo de cambios hormonales, pero pareciera que se les van las cabras al monte de una manera impresionante y hasta atemorizante mijos, porque cómo es posible que se atrevan a hacer semejantes locuras como la de este mujer.

Mayeli Alonso debe estar que se revuelca de risa con lo que provocó mi Kenia Ontiveros con semejante fotografía en la que su embarazo quedó en último término cuando se le ocurrió posar como una vil ‘chola’, una gringa ‘gangster’, una ‘matona’, una ‘rapera’, una ‘hip hopera’ o una mezcla de todo lo que les acabo de decir mijas… yo cuando la ví, escupí no veneno… el café del impacto y después la baba de tanta risa que me dio ver a mi mijita chula así… Lo que hace una para llamar la atención!

Y es que no hay cómo ayudarla a mi mijita esposa de Larry Hernández, porque para empezar va vestida como ‘Federica peluche’ con un horrendo mini vestido rosa peluche que le queda apretado con el objetivo de dejar su pancita muy pronunciada ya, a la vista para que se vea su avanzado estado de gestación mijas, enseñando pierna y toda la cosa, pero ese fue el menor de los problemas fíjense, porque su amiga LA CHACHA lanzó semejante carcajada cuando Kenia Ontiveros quiso sacar su lado ‘salvaje’ de mujer del Bronx con un peinado que no le favoreció, llena de trenzas desde la frente hasta la parte trasera de su cabeza, con trenzas por detrás (de tono oscuro) y de tonos claros por delante! Por si fuera poco, mi mijita se puso unas cejotas del tamaño del muro que quiere construir Trump, con unos párpados exagerados rosas con brillos o piedras (que se están usando mucho, pero mijas, se ven muy mal así que es un NO rotundo) y todo el look nos da un estilo muy accidentado de mi mijita Kenia, y si no, aquí les tengo las pruebas!

Pero su amiga LA CHACHA descubrió algo más de la mujer de Larry Hernández y es un tremendo trucazo que a ella le funciona pero JLo la supera…