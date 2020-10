Eugenio Derbez por fin ‘desenmascaró’ a Victoria Ruffo y cuenta ‘la villanía’ que le hizo con su hijo

José Eduardo Derbez estuvo en medio de una guerra entre sus papás y ahora se sabe por qué

Eugenio Derbez contó todo a raíz de una petición que le hizo su esposa Alessandra Rosaldo

Mijos y mijas comadritos de la CHACHA, gracias por estar aquí pendiente del chisme de nuevo y vamos a darle duro al lavadero de hoy porque se nos destapa una cloaca, en la que están atrapados Eugenio Derbez, Victoria Ruffo, José Eduardo Derbez y hasta Alessandra Rosaldo.

Por fin el comediante mijito habló de por qué se la pasa atacando y burlándose de Victoria Ruffo y en medio su hijo José Eduardo tiene que soportar todo, y lo que contó las va a impactar.

Agarren su cafecito, su pan dulce o galletas o pastel o lo que quieran, porque se nos viene un mega chisme gracias a una entrevista que le hicieron a Eugenio Derbez donde se nos desbocó.

Durante años hemos sabido que las cosas entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo acabaron muy mal, quien sabe si porque el comediante era volado, o porque mi Simplemente María le dolió de más que la dejara y ándale que se vengó de la peor forma.

Si les digo todo esto, es porque una ve a las protagonistas de telenovelas tan buenas, llore y llore, que no rompen ni un plato, sufriendo mucho, pero en la vida real bien pueden ser todas unas villanas.

Pues hagan de cuenta que así me quedé con la imagen de Victoria Ruffo después de las palabras de Eugenio Derbez y me ‘la quemó’ por una petición que le hizo su esposa Alessandra Rosaldo.

En la página de Instagram de Univisión Famosos, se publicó un fragmento de la entrevista que la periodista y productora Luz María Doria le hizo y ándale que confesó que Alessandra Rosaldo ya no quiere que mencione a Victoria Ruffo en las entrevistas.

La periodista le dice a Eugenio Derbez que ella no aguantaría que todo el tiempo estuviera su pareja hablando de su ex y al comediante no le quedó de otra más que confesar lo impensable mijos:

“Tienes razón, Ale también ya me dice ‘por favor ya ya ya deja de mencionarla'”, comenzó diciendo el comediante pero lo que viene está más impactante, porque confesó lo que hay detrás de todos los ataques contra Victoria Ruffo y en la siguiente página les digo todo mijos, pásenle…