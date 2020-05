Danna García aún no puede cantar victoria en su lucha contra el coronavirus

La actriz colombiana está a la espera de los resultados de una cuarta prueba

La protagonista de telenovelas aseguró que dejó instrucciones para su pequeño hijo en caso de no ‘superar’ al COVID-19

Aló amigos de LA CHACHA, aquí su comadre Sasha muy mortificada de nuevo gracias a mi Danna García que nomás no sale del infierno del coronavirus, y ahora hasta nos está dando señales de que ha llegado a pensar que no saldrá viva de esta pandemia, pues ya con 60 días encerrada, en aislamiento por haber dado positivo más de una vez al COVID-19 ahora nos deja un mensaje en el que deja instrucciones de lo que deben hacer con su pequeño hijo en caso de que ella no salga con vida de esta situación.

Yo sé que hay muchas personas mijos y mijas que la están pasando mal, ya ven como Julio Preciado que nomás no da una con la salud desde el año pasado, primero internado mil días por los pulmones y hasta la hija donándole un riñón y ahora con sospechas de coronavirus, y es que les digo que la gente no entiende, y mientras personas conscientes y con toda la vida por delante como mi Danna García, ya hasta casi haciendo testamento y dejando su última voluntad.

Pues mijas, yo ya me la vivo hincada rezando por la salud de la chiquita preciosa de Danna García, que si primero por da positivo, que si después por ir a parar al hospital, luego porque los vecinos le hicieron la vida imposible y la discriminaron, luego que si se le rompe la tubería y una fuga de agua en el departamento en el que vive, después que si vuelve a dar positivo a coronavirus, desesperada por no ver a su marido y a su hijo, no mijas… a ella sí que el 2020 la está escupiendo, pero si algo me asombra es que no pierde la fe ni las ganas…

Y todo en apariencia porque siempre dice estar en contacto con su esposo y su pequeño hijo aunque sea por medios virtuales como las video llamadas pero en esta ocasión se animó a decir lo que sucedería con su bebé en caso de que ella no consiguiera salir adelante del coronavirus; basta decir que no ha visto a su hijo en dos meses:

“Cuando a mí me dio la primera vez, yo alcancé a hablar con toda mi familia para dar instrucciones… ay es que es tan duro hablar de esto… dar instrucciones de lo que quería que hicieran con mi hijo, quien se encargara de mi hijo, cómo quería que lo hiciera, cuál era mi voluntad; les digo que no quiero hablar de esto, porque en ese momento siento como que uno puede que ya no esté y es un momento muy difícil y yo siento que en este momento sí debemos hablar de vida y no de muerte”, aseguró mi Danna García…

Pueden ver un fragmento de su declaración en la página de Univisión Famosos de Instagram en el siguiente video mijas, mientras les digo por qué no han dado de alta y no pueden liberar aún a mi colombiana favorita…