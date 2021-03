Chiquis Rivera presumió su cuerpo desde el gym

La hija de Jenni Rivera quiso dejar en claro que no tiene sobrepeso, ni panza

La cantante ‘sudó la gota gorda’ con el entrenador que le tocó La Chacha llegó mijos con las ganas de fregar, las ganas de tomar con mi mano los pelos de la burra y exhibirles a mi hot tamale, hija de Jenni Rivera, mi acaecida Queen, que si ve lo que la chamaca está haciendo en redes sociales, ya me le hubiera metido un cachetada y gracias a que la Chiquis Rivera anda en el gym presumiendo que ya no tiene panza y que bajó de peso. Yo ya no sé ni qué decirles de esta mijita porque me tiene mal… Ahora agarró la de exhibir los resultados del gym y que disque ya no tiene panza… Mija si la estás sumiendo hasta quedarte sin aire casi , cómo te atreves a decir que ya bajaste de peso… Aunque sí hay que reconocerle que la chiquita ya le está entrando duro a la disciplina…

¿Será cierto que Chiquis Rivera está más delgada que antes? Y es que una a la edad de mi chiquita ya no adelgaza tan fácil mijos… Sí la década de los 30 yo recuerdo que fue la mejor etapa de mi vida con todo y que eché a perder mi cuerpo con tanto hijo que tuve, pero Chiquis Rivera ni hijo, ni cuerpo, ah pero qué tal los tamales, los tacos y la bebida… eso que ni Dios guarde me le falte a la hija de Jenni Rivera, porque con todo y que va al gym, tiene panza y está subida de peso. Pero mi Chiquis Rivera no se agüita y ya ven que todo publica y exhibe y todo sea para llamar la atención claro que sí, pues en esta ocasión, la cuenta de Instagram de ‘Suelta la Sopa’ pues publicó un video en el que la hija de Jenni Rivera mostraba muy orgullosa su progreso en el gym…

La hija de Jenni Rivera se graba toda sudada y muestra lo que todos querían ver “Terminando el work out con la Sara… Dí ‘hola’ Sara, estoy muy orgullosa chicos, mi pancita está bajando… sí! Pequeños abdominales van en proceso…”, dijo Chiquis Rivera grabándose frente al espejo entallada en unos leggins negros, subiéndose la sudadera para mostrar su top color carne y sumiendo la panza hasta cansarse para mostrar su avance… Que a mí me explique cuál es la necesidad de que mi hot tamale se humille de tal forma mijos, porque no doy crédito a que ella solita se ponga ‘de pechito’ para ser criticada como naturalmente sucedió con la gente que vio el video en la cuenta de Suelta la Sopa… a mí hasta pena ajena me dio…

Chiquis Rivera enseñó la panza para demostrar que ya bajó de peso Y la gente es cruel, pero realista mijos, y a mis colegas y seguidores no me los engañan, entonces por lo siguiente, las personas que vieron el video se quedaron muertos de risa por el video de la hija de Jenni Rivera en el gym y pues que le dicen: “Las fotos en la playa la traumaron aunque ella repetía mil veces que no”, “Cual progreso jajaja el chiste se cuenta solo”, “claroooo mijita eso no lo conseguiste con ejercicio lo conseguiste con liposucción nena .. no engañes a la gente”, “Cuantos meses tienes de embarazo Chiquis hermosa”, “De qué le sirve si después del gimnasio se va a retacar de garnachas, pasteles, cerveza y lo que se le ponga enfrente?”, comenzó enfuriada a escribir la gente…

Las personas se burlaron del avance de Chiquis Rivera desde el gym Y es que mi hot tamale ni ella se entiende porque primero sale con que está muy fitness, entrenando duro, en sana, en mente vibrando alto y cuanta cosa y acto seguido, la Chiquis Rivera se olvida del gym, de la panza y del peso para irse a echarse mil cervezas y ordenes de tacos grasosos en la calle, luego para rematar el postre… Con razón la gente no puede con tanta incongruencia mijas… “Yo la veo igual, usa filtros para verse flaca y sino en la playa se veía toda aguada, ahí usa filtros para verse disque en progreso”, “Cual es el empeño de mostrarle al mundo lo que has progresado con el ejercicio? Vive tu vida y que no te importe lo que la gente piense de ti”, “Como se aferra en mostrarles que sí va al gym, dice que no le importan los comentarios pero parece todo lo contrario”, “Las fotos de la playa sí que la traumaron”, le escribieron… AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO

En otro video, Chiquis Rivera apareció con una pelota Y es que la mijita lleva semanas tratando de dejar atrás las fotos que se filtraron y le tomaron desde la playa hace como un mes con bikini y con todas las carnes de fuera por doquier, que le causaron tanto impacto porque pues ‘me le sacaron su secreto’ y quedó como payaso… Una verdadera burla sin retoques ni ángulos cuidados en las fotos para que su cuerpo luzca mejor, cuando de verdad es que está más subida de peso de lo que muestra en fotos mijos, además de que el gym capaz lo usa nomás como excusa para grabar videos como en el que publicó hace días donde trabaja con un entrenador y su perro de lado…

Agotada, en otro video se puede ver cómo el entrenamiento de Chiquis Rivera la deja exhausta La hot tamale se dedica a entrenar con un coach que la trae muy cortita, así que luego de que se echa sus garnachas la mijita no puede huir del arduo ejercicio que le espera y que necesita para bajar sus kilos de más… La panza es la parte del cuerpo que más batalla mi Chiquis Rivera para bajar, así como todos nosotros mijos, así que no nos hagamos tontos y reconozcamos que la hija de Jenni Rivera al menos un esfuerzo está haciendo para verse mejor…

Hasta el perro acompaña a Chiquis Rivera al entrenamiento en el gym Que ya la mijita utilice todo eso para promocionarse, hacerse publicidad y llamar la atención pues es problema de ella, pero luego que no se queje de que todo mundo me la critique por sus imperfecciones, aunque ni le importa porque yo la veo muy orgullosa de su cuerpo como cuando lo grabó desnudo en el baño ¿se acuerdan? El entrenador la toquetea pero para corregir sus posturas como podemos ver en la foto de abajo… No es precisamente fácil la postura de la plancha mijas, así que si no me creen háganla a ver qué tanto aguantan…

A la hija de Jenni Rivera le cuesta trabajo mantener la postura de la plancha Según leí mijas, porque yo no hago ejercicio, pero soy re buena para comer, pues la plancha es la mejor postura para fortalecer el vientre y disminuir la panza que es lo que quiere la Chiquis Rivera. Además con esos duros ejercicios, la mijita se pone a complementarlo con boxing, entonces entrena fuerte para si en algún momento se tiene que defender pues lo haga, aunque ya supuestamente me le pusieron su prueba con Lorenzo Méndez porque ya ven que el chismoso del hermanito Johnny salió diciendo que él fue testigo de cómo Lorenzo me la moqueteó varias veces…

El entrenador de Chiquis Rivera la pone a no fallar en sus ejercicios AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE CHIQUIS RIVERA INSTALADA EN MUJER ‘AMERICANA’ HABLANDO EN INGLÉS, EMPODERADA, BOXEADORA Y PODEROSA La gente no tiene límites mijos y pues le preguntan de todo, hasta de si está dejando de beber, hasta si no se va a ir a comer tacos saliendo de entrenar o incluso por la faja levanta pompis que supuestamente usa, porque hay que decir que el trasero de la mijita luce muy voluminoso, aunque así siempre lo ha tenido, eso no se puede negar.

El box es una práctica que utiliza la hija de Jenni Rivera para quemar la grasa La hot tamale supo que sacar provecho de las fotos de Instagram pues le traería consecuencias pero aún así no me van a negar mijos que ahí andamos de metiches viéndola y criticándola. Aunque mi Chiquis Rivera siempre ha defendido que como hija de Jenni Rivera, el gym no conseguirá reducir su seguridad y sus curvas porque ella es ‘gordi buena’ y esa es la imagen que siempre ha utilizado y que sus fanáticas tanto le aplauden…

Chiquis Rivera gusta de posar sexy en su Instagram Además no nos hagamos tontas mijos, si Chiquis Rivera llega a perder peso y panza, pues ¿de qué vamos a hablar de ella? Porque no me digan que de su música… ¿Quién conoce un éxito de ella? Seamos honestos con eso porque de su música no, no tiene el impacto que su mamá, de sus parejas pues cómo si se acaba de separar y sus romances fortuitos como con el Mr. Tempo pues no duran más de un mes… ¿hablaríamos igual si hiciera todo bien y tuviera cuerpazo? La verdad no creo…

Hace poco posó recargada en una pared con su brasier de fuera Y luego de repente mi chiquita utiliza ropa que definitivamente no le va a su silueta, pues el vestido de los Premios ‘Lo Nuestro’ es un ejemplo perfecto de lo que no debería utilizar la hot tamale, pues parecía que iba a estallar de todos lados… Ella quiere tener a como dé lugar el cuerpo, la actitud y la energía de Beyoncé, pero pues sabemos que está a kilómetros de alcanzar la fama y sobretodo el talento y el cuerpo de la mijita aquella americana…

El estilo de la hija de Jenni Rivera en Premios Lo Nuestro dió mucho de qué hablar Cuando fue a Playa del Carmen y me le sacaron a mi Chiquis Rivera las fotografías en la playa, ella rápidamente se movió para publicar unas encuerada y en donde no se le salieran tanto sus carnes… Falta de gym, con panza y subida de peso se vio a ‘la real’ Chiquis Rivera en la playa, pero ella de inmediato subió imágenes a Instagram entre la jungla para decirse ‘orgullosa’ de sus curvas, aunque retocada al mil por ciento.

Chiquis Rivera ‘se traumó’ por las fotos ‘reales’ en bikini desde la playa Será el sereno mijas, pero Chiquis Rivera sigue y seguirá en boca de todos así que esperemos más material para sacarle sus trapitos al sol y por lo pronto ustedes tienen la última palabra: La hija de Jenni Rivera ¿no necesita el gym? ¿bajó de peso? ¿Ya no tiene panza? Ustedes decidan porque les mostré las pruebas…. Por lo pronto que Dios me los cuide, me los proteja, me los bendiga y sigan comentando y leyendo mis chismeríos que se vienen más buenos mijos… Cuídense y chao chao, los quiere LA CHACHA!