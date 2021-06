¿La hija de Lucero es más bonita que Ángela Aguilar?

Una foto deja muchas especulaciones sobre la belleza de Lucerito Mijares

La hija de Pepe Aguilar se muestra ‘más segura que nunca’ Mijos y mijas, benditos sean que ya me tienen de regreso para platicarles la chisma de hoy, así que avientense al sillón que aquí les preparé un platillo de desmenuzadero de carne joven, porque hoy les hablaré de Lucerito Mijares y Ángela Aguilar… Así que nos batimos hoy en un duelo de juventud y talento porque con una foto inesperada la hija de Lucero me calló la boda y posiblemente esté más bella que la hija de Pepe Aguilar. Ya ven que desde que salió la muchachita esta de Ángela Aguilar pues ha captado atención de todo mundo porque aparte de tener mucho talento, pues es consentidilla, coquetona, y con una bonita voz e imagen muy mexicana que ha dejado derretidos a sus seguidores de todas las edades, y hasta hoy era la ‘reina de la belleza juvenil’ pero ¿será que mi chiquita Lucerito Mijares le dijo ‘quítate que hay te voy’? ¿Quién de las dos adolescentes está más agraciada físicamente? Mientras por un lado tenemos a una muchachita ya de casi 18 años de edad, como la hija de Pepe Aguilar que luce delgadita, estilizada mijos, muy en su papel de hacer ejercicio para entrarle a lo del jaripeo ese que Dios guarde la hora que se nos vaya a caer, pues digamos que Lucerito Mijares anda más desparpajada. A mi hija de Lucero no le importa el qué dirán y está por cumplir 17 años y lejos de andar de vanidosa como la mayoría de las chamacas a esa edad, ella anda toda desgreñada, sin estilo femenino, con playeras holgadas, pantalones cómodos, tenis y su cabello por sin ningún lado, ya ni hablemos del maquillaje… hasta que me impactó!.

¿Ángela Aguilar es todo lo opuesto a la hija de Lucero? En sus fotos de Instagram, la hija de Pepe Aguilar, que siempre yo he dicho que anda muy caprichosa, pues presume lo que tiene, no solamente su casa, sino sus mascotas, caballos, proyectos y por supuesto pues su cuerpo, que a sus escasos 17 años luce ejercitado y estilizado por tantas actividades propias de una jovencita mijos. Pero yo creo que mi Ángela Aguilar, mi chiquita jamás pensó que saldrían otras muchachitas a ‘hacerle competencia’ como revelación en el medio artístico, hasta que ándale que Lucero y Andrea Legarreta le aventaron a Lucerito Mijares y Mía Rubín, que son talentosas y bonitas a su estilo, pero la de los rizos nos dejó azoradas con un cambio que poco le conocíamos en una foto…

El impactante cambio de la hija de Lucero con maquillaje Resulta que en días pasados, mi chiquita Lucerito Mijares se largó a ver al teatro la obra ‘La Jaula de las Locas’ y pues ándale que le quiso hacer homenaje al título porque se nos alocó, se me empoderó mi niña y que su amigo Rogelio Suárez nos comparte una foto que me dejó perpleja. El actor que sale en la obra es amiguito de la muchachita y que me la maquilla de manera espectacular…. No daba crédito a semejante belleza porque ahora sí que se agarre Ángela Aguilar porque Lucerito Mijares le quita el trono de belleza juvenil porque vean nomás estos ojazos oscuros, esas cejas delineadas, su piel perfecta, la nariz estilizada y su sonrisa del millón con labial color melón.

Ángela Aguilar es experta en usar maquillaje Antes de que les cuenta la chisma de los comentarios de la gente para con la hija de Lucero por aparecer con maquillaje, es justo decir que a sus 17 años la hija de Pepe Aguilar sí es experta en portar esta ‘herramienta’ que hace que la belleza de las mujeres pues nos rescate mijos, aunque para mí nomas no… A veces pienso que Ángela Aguilar abusa de tanto maquillaje, aunque igual que la hija de Lucero sólo destaca sus labios rojos, cejas y ojos con tonos muy sobrios para que parezca ‘natural’ y por supuesto lucir más como una ‘estrella’ que lo es, pero tampoco hay que olvidar que es una jovencita.

Lucerito Mijares levantó suspiros y comentarios por aparecer con maquillaje La cuenta de Instagram de ‘LuceroftBuenfil’ fue la encargada de publicar la imagen impactante de la chiquita bendita de Lucerito Mijares con harto maquillaje en ‘La Jaula de las Locas’ y pues no fuimos las únicas locas con esta foto mijos porque la gente también comentó: “Bella,con una voz privilegiada, quedé impactada con #siempreamigos”, “Si así esta hermosa ahora se ve más”, “Hermosa. Me encanta su voz”, “Siempre hermosa!!! No pierdas tu frescura y naturalidad”, pero otros me le reclamaron mijos: “Que se alise esos cabellos tan hermosa como es la madre Lucero y tan coqueta y no le puede prestar un poquito de atención a su hija y arreglarle eso pelos o será que la hija es rebelde adolescente”, “Apenas tiene quince años ¿por qué no le dejan que crezca conforme a su edad que ya llegará el día de que hasta si se quiere operar algo lo haga”, sentenciaron los seguidores.

La hija de Pepe Aguilar sabe cómo sacarse provecho Mientras a la hija de Lucero le ‘caían’ eso mensajes mijos, pues yo como estadista comparando mijitas y fotos y es que la verdad aunque todavía no lanzan a Lucerito Mijares muy en forma oficial, ya se está codeando con los papás en los escenarios como el último concierto que hicieron y que me dejó extasiada por su participación. Ángela Aguilar ya tiene más tablas y profesionalismo y se nota hasta la manera en que es captada en sus fotos como en la de arriba con una camisa a cuadros muy campirana, con botas largas unos jeans, pero hasta el ángulo muy bien cuidado disque ‘natural’ viendo al horizonte… chiquilla payasa…

La voz de Lucerito Mijares ¿le dará problemas a Ángela Aguilar? Pues tal vez la gente diga que con la imagen no hay problema y que el maquillaje realce a la hija de Lucero mijos, pero que no consigue ganarle en belleza a Ángela Aguilar, pero ¿qué les parece si hablamos de la voz? Porque aquí las cosas sí ya se ponen muy parejas y no se puede negar. Mientras una tiene una voz potente para el regional mexicano aparte entrenada por ser hija de Pepe Aguilar, la otra muchachilla salió listilla para escoger canciones que la reten a ser mejor y a demostrar su poderío, como la reciente que cantó solita en el concierto de Lucero y Mijares, llamada ‘This Will Be’, que hasta clases de inglés nos vino a dar la mijita…

Le piden matrimonio a cada rato a la hija de Pepe Aguilar A esta chiquilla de Ángela Aguilar le encanta provocar y ándale que siempre me la chulean en sus fotos como en la más reciente donde anda muy acuerpada con unos jeans que le marcaban su cintura de avispa, mientras portaba una reveladora blusa rosa abierta de sus parte superior que levantó suspiros mijos, y los chamacos pues se desmayaron casi casi: “Por ella me muero y sabe bien qué es mi consentida”, “Te amo, por tí le echo ganas al estudio”, “Divina”, “Qué hermosa”, “Te amo”, “Que chula rancheritaaaa”, “Qué preciosa”, “Siempre luciendo tan hermosa Angelita”, “¿Quieres ser mi novia?”, “Cásate conmigo por favor”, “Si fueras mi novia te haría muy feliz”, como ven que le pusieron estos muchachitos calenturientos…

Lucerito Mijares era insultada y da cachetada con guante blanco A mi esta chamaca de Lucerito Mijares me cae perfecto mijos porque basta ver que nos toma la vida tan a pecho y disfruta su juventud y es muy carismática con tantas muecas y gestos y caras que hace idénticas a la madre, como cuando canta pero también es inteligente para responder, porque acuérdense de lo que dijo de las críticas en su contra: “Pienso que dejarlos pasar, y hay que ser sencilla y nunca ser como protagonista…¿me entienden?. Que a veces no pele mucho ni los comentarios buenos ni malos, porque a veces hacen bastante daño y hay veces que son más malos que buenos…”, orgullosa de esta chamaca porque respondió como una profesional.