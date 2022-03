“Está en terapia intensiva y está sedado, entonces pues los muchachos no pueden entrar… No queda nada más que esperar, su estado es grave estable y pues aquí estamos esperando. Dijo el doctor que sí va a estar como diez días más en terapia intensiva, según vaya su evolución”, compartió Patricia Castro quien es la exesposa del comediante.

"Entonces empezó a vomitar sangre, se le llevó de urgencia al hospital, dentro que debatían si era cáncer o una úlcera gigante, cuando llegó al hospital se dieron cuenta que no era una úlcera sino que tenía perforación del duodeno", agregó, luego señaló que los médicos preguntaron a los hijos de César Bono sobre qué consideraban hacer.

“El empezó con vómito de sangre y pues me imagino que ha de haber sido como muchísima sangre porque él toma un medicamento para adelgazar la sangre y evitar los coágulos que finalmente los ha hecho en el cerebro y le han pasado cosas cardiocerebrovasculares”, señaló Patricia Castro ante las cámaras de Imagen Tv.

“Sí ha habido una evolución positiva pero todavía no se pueden lanzar campanas al vuelo, lo operaron el viernes en la noche y dijo que eran cruciales de 24 a 72 horas, entonces esta noche (del lunes 7 de marzo) se cumplen las 72 horas y aquí estamos esperando que nos van diciendo de su estado de salud”, agregó.

El comediante está en el área de terapia intensiva y sedado

“Obvio como está en terapia intensiva no se le puede ver, pero sí le han dado permiso a los hijos de entrar un ratito a verlo, platicar, orar, comer”, compartió durante la entrevista que impartió para el programa ‘De Primera Mano’, que a ella le gustaría poder ingresar a ver a César Bono, pero que no se atreve porque sabe que su presencia no le haría un bien.

Se mostró totalmente agradecida con el comediante por darle la dicha de poder criar a cinco hijos y haber estado a su lado por muchos años, comentó que está feliz de poder ser el apoyo de los muchachos en estos momentos tan críticos que están atravesando por la salud complicada de su padre.