Según lo reportado por ‘ El Mundo ‘, lo referente a la invasión de Rusia a Ucrania, ha puesto en peligro no sólo la seguridad mundial, sino también en gran escala a la familia del presidente Volodimir Zelenski quien está poniendo el ejemplo y continúa al frente dando la cara por su país y luchando contra las tropas de Putin.

El presidente de Ucrania, teme que su familia esté ‘en la mira’ de Putin y la furia que tiene contra los ucranianos, y aunque hasta el momento no se sabe si están dentro del territorio o ya huyeron, se sabe que antes de que estallara la guerra, Olena Zelenska, prometió estar con su esposo Volodimir Zelenski pasara lo que pasara.

A una semana y media que comenzara el ataque de Vladimir Putin y las tropas de Rusia, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski ha pasado los peores y más terribles momentos de su vida, no sólo al ver cómo avanzan sus enemigos en su territorio sino también por su esposa Olena Zelenska y sus dos hijos quienes corren mucho peligro.

“Según nuestra información, el enemigo me marcó como objetivo número uno. Mi familia es el objetivo número dos. Van a por nosotros”, fue lo que dijo el presidente de Ucrania inmediatamente de que Putin comenzó a bombardear el país desde hace una semana y media y no hay planes de que se termine pronto.

Y es que desde un principio, Volodimir Zelenski estaba resguardado en un búnker junto a su esposa Olena Zelenska y sus hijos Aleksandra de 17 años y el más chico, Kiril, de 9 años, quienes estaban protegiéndose de los ataques de Putin, sin embargo un nuevo video confirmaría que ya no está con ellos.

El presidente de Ucrania se ha visto solo junto con tropas de la nación para defender al país de la invasión de Putin ¿pero su familia salió del territorio y él quedó desolado? Luego de que comenzaran los ataques, declaró: “Se dice que huí de Kiev pero me quedo en la capital con mi familia”, comentó en ese entonces.

‘Escuadrón de la muerte’ va tras el presidente de Ucrania, su esposa e hijos para asesinarlos

A días de que estallara el conflicto con Ucrania, el presidente Volodimir Zelenski ha estado atendiendo a la prensa mientras trabaja y trata de no desfallecer en el intento por luchar por su país, sin embargo, declaró que no tiene tiempo de ver a su familia ¿será que se separó de ellos para no ponerlos en más peligro?

“No, antes de esta guerra sí, pero no desde hace 3 días (ver a su familia), la mitad de lo que lleva esta guerra… trabajar, dormir, no hay tiempo para ver a mi familia”, fueron las devastadoras palabras del presidente de Ucrania quien pese a estar visiblemente cansado y preocupado, no deja de sonreír y ser amable con los reporteros del mundo, aún sabiendo que un ‘escuadrón de la muerte’ compuesto por soldados rusos distribuyó fotos y descripción de él, su familia y diplomáticos para que fueran ejecutados.