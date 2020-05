Contagio masivo de coronavirus. Al menos 138 empleados de la planta procesadora de carne Central Valley Meat dieron positivo por coronavirus, informó este jueves un supervisor del condado de Kings, en el centro de California, donde viven y trabajan muchos latinos.

Según dijo este jueves a Efe el supervisor Doug Verboon del condado de Kings, los casos en la compañía Central Valley Meat representan “cerca de dos terceras partes del total de 211 casos de contagio de coronavirus reportados en el condado”.

Los afectados residen en los condados de King, Tulare y Fresno y no obstante, la planta con un total de 900 empleados y ubicada en Hanford, sigue operando.

Familiares de las víctimas -como la hija de un operario latino que enfermó y contagió a su esposa- se quejan de la falta de medidas preventivas.

Según informó el diario Fresno Bee, Krystal Hernández, hija de uno los empleados contagiados, se quejó de que su padre tuvo que seguir trabajando a pesar de que en la planta había “cantidades de personas tosiendo, moqueando y sudando”.

Los primeros casos de contagio en las instalaciones de Central Valley Meat fueron reportados “hace más de una semana”, según publicó el Fresno Bee.

El Departamento de Salud Pública de California (CDPH, por sus siglas en inglés) señaló que 97 de los contagiados en la planta procesadora de carne residen en el condado de Kings, 30 en el condado de Tulare y 11 en el condado de Fresno.

En un comunicado ofrecido a finales de abril, cuando se detectaron los primeros casos de contagio, la empresa aseguró que los trabajadores habían sido identificados en un examen previo antes de comenzar sus turnos de trabajo, y que se les había ordenado cumplir la cuarentena respectiva.

