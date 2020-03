Latinos en California se consideran en riesgo ante el COVID-19

La mitad de inmigrantes latinos en California se consideran en gran riesgo de contraer el coronavirus (COVID-19), encontró un sondeo revelado el miércoles por la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), que remarca que el brote ha afectado de sobremanera la economía de los inmigrantes, reseñó la agencia Efe.

El sondeo realizado por CHIRLA a 1.222 residentes entre el 12 y el 14 de marzo reveló que la pandemia del coronavirus ha causado un fuerte impacto entre la comunidad inmigrante, especialmente en cuanto al riesgo que representa la enfermedad para su salud y su economía.

La mitad de los entrevistados aseguraron que ellos o alguien en su hogar podrían estar en riesgo de contraer el virus porque pertenecen a una población vulnerable, como adultos mayores o personas con una condición crónica como diabetes, problemas cardíacos o respiratorios.

A este riesgo se suman las preocupaciones financieras que ha traído el brote a la vida de los latinos.

A 39 % de los latinos consultados les preocupa lidiar con los despidos, y 26 % están intranquilos por asegurar el cuidado infantil de sus hijos.

Immigrant families are being affected by COVID-19. Any relief bill aimed to help families should include those who are undocumented and vulnerable. @SenFeinstein @SenSchumer @senatemajldr @GOPLeader pic.twitter.com/36kdQzPwWx

— CHIRLA (@CHIRLA) March 24, 2020