Walmart, UPS, FedEx tendrán que modificar sus horarios también

El acuerdo con las compañías ¿implica también grandes cambios en cadenas como Walmart, FedEx y UPS? Según la Casa Blanca, estas organizaciones tendrán que ampliar sus horarios de entrega y reparto a las demandas de sus clientes, para solucionar los problemas de suministros.

Y es que varios pequeños comerciantes se quejaban de que ya no podían abastecer sus productos bajo el argumento de que las grandes cadenas como Walmart no los tenían en existencia o bien, compañías como FedEx y UPS no se los entregaban en tiempo y forma, por lo que demoraban en ofrecerlos a sus clientes.