Según la policía estatal dijo que los dos agentes fueron atendidos en un hospital y posteriormente dados de alta. Hasta el momento las autoridades aún no han descrito los dispositivos utilizados. Pero se dice que los drones llevaban granadas de mano, en algunas fotos se observan que llevan armamento pegado con cintas.

Ante los inminentes ataques ocurridos con los drones, mencionó que “son de preocupación”, pero no han sido tan efectivos como quisieran los cárteles, ya que no pueden cargar armas poderosas. Dijo que un ataque perpetrado esta semana en Michoacán hirió a dos agentes de policía, a uno en el brazo y al otro en la pierna.

Ante un comunicado el Secretario de Defensa, informó que el responsable que controlaba el dron, ya fue detenido, pero esto no tiene del todo despreocupados a las personas y elementos de la policía, ya que se sabe que aún tienen más dispositivos a la mano los Cárteles.

Quizás lo más preocupante para el ejército mexicano es el hecho de que los residentes de Aguililla han organizado protestas en la base militar local. “Tuvimos hace algunos días una situación donde la población llegó a la base… pidió que se retirara el personal”, comentó Sandoval. “Para no entrar en conflicto, salió inicialmente de la base y regresamos al día siguiente”.

Ante las ordenes del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador de no responder a las manifestaciones de personas, en distintas partes del país, algunos manifestantes han empujado a soldados, los han desarmado e incluso secuestrado brevemente, ya que no se pueden defender.

Cárteles atacan drones: Algunos residentes protestan de manera legítima

Aparentemente, son ambas cosas. El sacerdote local Gilberto Vergara publicó un video hace unas semanas en el que aparecen hombres no identificados en la base militar y señaló que muchos de ellos vestían sudaderas y no eran de la localidad.

“Son personas que tal vez no les queda de otra mas que obedecer a quienes los traen por acá”, dijo Vergara.

Pero al mismo tiempo, algunos residentes protestan de manera legítima contra los bloqueos carreteros que los han aislado del mundo exterior. La situación alcanzó un punto crítico el 13 de abril, cuando el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles viajó a Aguililla con una escolta fuertemente armada y fue confrontado por manifestantes que llevaban letreros exigiendo un tránsito seguro en la zona.