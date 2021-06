Otras personas comentaron: “Ahí veo muchos morenos grabando y nada que ayudan. Pero sigan apoyando el BLM, inches payasos”, “esto sí me da coraje”, “que mala honda man! Tienen GoFundMe page el amigo?”, “que chistoso como los gringos automáticamente sacan el CEL pa grabar en vez de ayudar. Dios los ayude”.

Aunque en el video no se aprecia el momento exacto en que el individuo le tiró el carrito de hot dogs, sí se ve cómo el joven intenta limpiar el piso mientras decenas de personas lo miran sin hacer nada por ayudarle a recoger los residuos.

La gente no se quedó callada y seguían opinando sobre el caso de Hollywood: “Sigan marchando como ridículos para BLM apóyenlos”, “alguien sabe quien es el muchacho quiero ayudarle gracias”, “chanates por seguro”, “latinos contra latinos”, “que poca mad…”, “el que es humillando será enaltecido”.

“TANTA MALDAD”

“Que mal que la gente tenga tanta maldad, que necesidad de humillar ah alguien despreciar, jamás entenderé. Que mala onda!!! Si piolín, apoyemos, ayudémoslos”, “me da coraje al ver que no los ayudan”, “se pasan”, “no hubieran limpiado nada”, dijeron más personas sobre el hecho en Hollywood.

Algunos más opinaron: "Ya se pasaron de la raya", "que poca mad… que coraje e impotencia, y todos mirando y nadie los ayudó", "que triste ver esto estas persona so quieren mantener a su familia", "que triste habiendo tanta gente ahí y que pase y no ayuden o digan, el preferir ignorar y no voltear, que decepcionante".