La madre del estudiante a quien le negaron el diploma por llevar una bandera mexicana en EE.UU. ofrece declaraciones.

“Él no se avergüenza de sus raíces”, dice con orgullo la madre del estudiante a quien le negaron el diploma de graduación.

La madre del estudiante también comentó que el joven nació en Estados Unidos. Orgullo por su hijo y por su tierra. La madre del estudiante a quien le negaron el diploma por presuntamente llevar una bandera mexicana durante el acto de graduación salió al paso para defender la acción. En declaraciones al diario The Washington Post, Margarita López, la madre del estudiante Ever Martínez López, a quien le negaron el diploma por aparentemente portar una bandera mexicana durante su graduación en Asheboro High School, en Carolina del Norte, se mostró orgullosa y lo defendió totalmente. Habla la madre del estudiante “Cuando lo vi caminar con la bandera de nuestro país sobre sus hombros, me sentí inmensamente orgullosa y pensé: ‘este chico nació aquí y no se avergüenza de sus raíces, de donde vienen sus padres. Está orgulloso de eso’”, expresó Margarita López en español mientras hablaba con The Washington Post el domingo. “Cuando me dijo que se negaban a darle (el diploma), sentí rabia y vergüenza al mismo tiempo”, manifestó la madre del estudiante a quien le negaron el diploma en un acto cuyo video se ha viralizado en redes sociales.

Polémica y amenazas La tensión por el incidente parece haber aumentado en los últimos días, pues la policía de Asheboro dijo ayer domingo que ha habido 10 amenazas por correo electrónico al distrito escolar y a la directora de la escuela, Penny Crooks. Según informó WFMY-Greensboro, un correo electrónico decía: “Voy a disparar contra esta escuela si no le das su diploma a ese joven”. Ni la familia ni los estudiantes que apoyan a Ever Martínez aprobaron las amenazas, dijo Adolfo Hurtado, primo del estudiante quien grabó el video del suceso.

El suceso Cuando Ever Martínez decidió usar una bandera mexicana sobre su toga de graduación para rendir homenaje a sus raíces, no imaginó que el gesto le costaría su diploma. Luego de que el video donde las autoridades de su escuela le negaron la entrega su diploma se hiciera viral en redes sociales y haya sido clasificado como “racista”, el joven contó su historia. Según contó Ever Martínez a USA Today, el jueves por la noche llevó sobre sus hombros la bandera mexicana en su asiento durante toda la ceremonia de graduación sin que nadie mencionara que estaba rompiendo alguna regla, a pesar de que estaba sentado cerca de los maestros.

“Lo hice por mi familia” “Solo iba a representar”, explicó Ever Martínez, “lo hice por mi familia. Vinieron aquí para darme un futuro mejor”. Ever Martínez es el primero en graduarse de su familia inmediata, por lo que la ceremonia tuvo un significado especial para él. Sin embargo, el momento fue empañado por la negativa del director de entregarle su diploma en el escenario. Según Ever Martínez, la administración de la escuela le dijo que estaba siendo una “distracción”, mientras que en una declaración, las autoridades dijeron que la razón fue que no cumplió con el código de vestimenta.

Versión de la escuela “Yo mismo estaba muy molesto y tuve que contener mis emociones porque estamos en un área pública. Teníamos mucha gente con los ojos puestos en nosotros ”, relató el primo de Martínez, Adolfo Hurtado. Según la declaración hecha por la escuela, la negación del diploma a Ever Martínez no era por culpa de la bandera mexicana, pues otros estudiantes tenían banderas en sus birretes y no fueron castigados por ello, pero solo Ever Martínez llevaba una bandera sobre la toga.

Código de vestimenta “El meollo del problema es el hecho de que el estudiante no siguió el código de vestimenta establecido para el evento y restó importancia y solemnidad a la ceremonia”, dijo la escuela, ubicada en la ciudad de Asheboro, en un comunicado. “Nuestro código de vestimenta está establecido para garantizar que se respete la dignidad del evento y sea justo para todos los estudiantes. La graduación es un evento importante y es tremendamente injusto que una persona disminuya este evento al violar el código de vestimenta”, agregó.

El código de vestimenta no menciona las banderas Sin embargo, en un correo electrónico que la directora Penny Crooks envió a los estudiantes antes de la ceremonia explicó el código de vestimenta, diciendo que los estudiantes varones deben usar una camisa de vestir y pantalones de vestir y que las estudiantes deben usar un vestido, falda o pantalones de vestir y que no se permiten chanclas o tenis. No obstante, el correo electrónico y el código de vestimenta de la escuela no mencionan que las banderas estén prohibidas como vestimenta y no dice que los estudiantes no pueden usar nada sobre sus togas de graduación.

Madre del estudiante rechaza explicación de la escuela La madre del estudiante también rechazó la explicación que dio la escuela sobre el incidente y aseguró que no se dieron reglas ni pautas específicas. “Sentimos que fue un acto de racismo y de humillación no solo hacia nuestra familia, sino hacia toda la comunidad latina aquí”, le manifestó al diario The Washington Post. Después de que se retuviera el diploma de Ever Martínez en la graduación, su progenitora dijo que se le notificó el domingo temprano que la familia tiene hasta mañana martes para recogerlo o se lo enviarán por correo. Margarita López, sin embargo, está pidiendo a Crooks que entregue públicamente el diploma de su hijo durante un evento programado para este lunes con Siembra N.C., un grupo de base que aboga por los residentes latinos en Carolina del Norte. El gesto, mencionó, es una forma de enmendar las cosas.

El camino a seguir que respalda la madre del estudiante De acuerdo con el reporte del diario The Washington Post, Kelly Morales, directora ejecutiva de Siembra N.C., manifestó que están optimistas acerca de encontrar un camino a seguir sobre el incidente. “Sabemos que muchos de los educadores y administradores de las escuelas de la ciudad de Asheboro, incluido el director, tienen un historial de apoyo a los estudiantes latinos, y esperamos que lleguen a un acuerdo con estudiantes como Ever sobre cómo pueden reconocer su raza y herencia étnica en futuras ceremonias de graduación”, expresó Morales en un comunicado citado por el Post el domingo.